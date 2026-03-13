台北捷運是雙北民眾通勤的大眾交通工具，因移動速度快速，加上站數多且乘車環境乾淨，深受在地人喜愛。但近日有名自稱外國人的網友表示，北捷板南線「忠孝敦化、忠孝復興、忠孝新生」三大站名字太過相似，根本無法輕易分辨，也引來許多網友贊同。但過去台北捷運曾解釋，這三站命名採用站名以交叉路口方式命名，三大站都位於忠孝東路與其他路的交叉點，所以名字才十分雷同。
北捷板南線3站名字超難記！外國人崩潰傻傻分不清
台北捷運站數多，各站名字也截然不同，但板南線「忠孝敦化」、「忠孝復興」和「忠孝新生」三站較特別，不僅都是通勤大站，3站命名都以「忠孝」開頭。但有一名自稱是外國人的網友，在Threads感嘆表示「對我這個外國人來說，完全搞不清楚這三個車站之間的差別。」
對於「忠孝敦化」、「忠孝復興」和「忠孝新生」容易搞混問題，也引來其他網友認同「就算是台北人，有時低頭滑手機也會不小心搞錯」、「真的，要轉乘時我只記得忠孝兩個字」，甚至有民眾搞笑改名，認為「如果真的要改名，大概會變成華山（忠孝新生）→東區（忠孝復興）→東區中心（忠孝敦化），外國人瞬間懂」。
「忠孝敦化、忠孝復興、忠孝新生」都是忠孝開頭！北捷命名真相曝光
據了解，根據台北捷運過去解釋，捷運站名命名由來，是根據台北市訂定的法規《臺北市臺北都會區大眾捷運系統捷運車站命名更名或車站站名加註名稱作業要點》，主要遵循「地方辨識性、地標顯著性及歷史意義」為原則，未具上述特性的引導性標的物，將依「臺北捷運系統車站出口相關資訊標示原則」置於捷運出口相關資訊標示。
北捷板南線「忠孝新生、忠孝復興、忠孝敦化」3站，命名上皆採用站名以交叉路口方式命名，所以皆是「忠孝東路+交叉道路」形式，其中忠孝敦化站位於「忠孝東路」與「敦化南路」的交叉口，忠孝復興則是位於東西向幹道「忠孝東路」與南北向主要道路「復興南路」的交叉路口，忠孝敦化則處於忠孝東路與新生南路的交叉處。
不過近年來都市逐漸發展，部分捷運站附近開始有所謂的代表建築物或商圈，北捷車站也出現加註名稱方式，主要為了輔助原車站名稱的辨識性、顯著性等不足而辦理，以加註一個名稱為限，並以當站加註等為原則，例如公館（台灣大學）站、龍山寺（艋舺商圈）站等，讓乘客能夠更加快速識別站別位置。
資料來源：台北捷運
