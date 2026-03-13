我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案將於本月26日宣判，但妻子陳佩琪指稱柯文哲為參加兒子24日在東京大學的畢業典禮，已委請律師向法院聲請暫時解除境管，此一消息讓日本神戶市議員上畠寛弘發文呼籲日本政府不應允許柯文哲入境，卻反引來「小草」出征留言謾罵。對此，上畠寛弘再發文反擊小草，強調外國人是否可入境或上陸，從來不是「權利」，而是基於主權國家的「許可」。民眾黨前主席柯文哲因涉京華城與政治獻金案遭限制出境，柯文哲委任律師蕭奕弘近日向台北地院遞狀聲請解除境管，盼讓柯文哲3月23日至25日前往日本參加兒子博士班畢業典禮。但日期因京華城案宣判日期相當接近，引發潛逃爭議，相關聲請仍待法院裁定。上畠寛弘發文表示，柯文哲在台灣因貪污案將接受審判，司法程序仍在進行中的情況下出國，本來就是難以接受的事情，應該先在台灣誠實面對司法審判，沒有必要來日本，還讓日本被捲入其中、造成困擾。上畠寛弘還教育了柯文哲，誠實面對審判，才是作為父親應有的態度，不認為有必要為了已成年的兒子畢典特地出國參加，強調他已向日本法務省與出入國管理當局表達立場，「日本不應允許試圖逃避司法的人入境」。這番發言引發小草出征至其Threads等社群謾罵，還批他干涉台灣內政、配合民進黨，甚至用髒話辱罵，其中一名小草傳訊息開嗆，柯文哲只是被起訴，而非曾判刑一年以上，強調柯文哲有權入境日本，還有小草批他蹭流量，酸他是「民進黨議員」、「收綠錢」。對此，上畠寛弘稍早再度發文反擊，並貼出小草的批評訊息截圖，指出小草的理解其實是錯的。他強調，首先，外國人是否可以入境或上陸，從來不是一種「權利」，而是基於主權國家的「許可」。這是最基本的概念，但小草已經把這一點搞混。上畠寛弘表示，問題也不只是出入國管理法條文本身而已。外交上的考量、安全保障上的疑慮，或是政治情勢等各種因素，都可能成為主權國家判斷是否允許入境的依據。最終是否准許上陸，本來就屬於國家的裁量範圍。上畠寛弘坦言，這確實並不是自己直接的職權事項。不過，作為一名日本國民，自己當然擁有言論自由。同時，他也與日本的國會議員以及政府相關人士有所往來。他指出，過去針對王志安在台灣發表嘲諷身障人士的言論，並試圖申請歸化日本國籍一事，他也曾提出問題，並透過國會議員，促成依據國會法提出質問主意書；他強調，自己雖然是神戶市議會議員，但能採取的方式與手段並不只有一種。