我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院長卓榮泰日前赴東京觀賞世界棒球經典賽，對於快閃日本一天，是否有見到日方人士？卓榮泰今（13）日受訪時笑稱，見了很多拉麵店老闆；至於返台後，引起在野黨批評，日方是否關切？卓回應，沒有，日方也知道這就是私人行程。卓榮泰日前赴日本觀看經典賽，政院事後強調是私人行程，且自費處理，不過，相關說法，引起在野黨質疑。對此，卓榮泰今天在行政院秘書長張惇涵、發言人李慧芝陪同下對外公開說明。外界關切卓榮泰在日行程，卓表示，日方說過，沒見過什麼必須要見的人，但這本身是一個意義，這個意義遠超過金錢衡量，雖然只是一個單純行程。卓榮泰感嘆，國內民意代表不用任何證據，隨意指控，指控行政院長貪瀆百萬、不需拿出任何證據，一張單據都沒有，講到好像不拿出來，是行政院在說謊，「指責別人是這種態度嗎？一定要把一個私人的行程講成公務，難道維安都不需要要求？我只有三個隨扈跟我去，問我是不是只買三張隨扈的票，這樣的話都講得出來」。對於此行見了誰，卓榮泰稱，見了很多拉麵店老闆，自離開球場到返台這段時間，見了拉麵店老闆，還有去東京的高園寺，「有人去吃了拉麵，有人去喝了咖啡，有人去找一些老朋友」。卓榮泰強調，沒有其他會面，總統府知道他的行程，不曉得媒體突然說知道他去見了誰，「好像有邀請他去一樣」。至於卓榮泰返國後，面對在野黨攻擊，日方是否有關切？卓榮泰回應，沒有，這次是私人行程，日方也知道，但在野黨為何要說成公務行程？是要向誰交代？「這真的不需要」。