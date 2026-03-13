許多台灣人前往日本旅遊時常使用信用卡付款 。不過，結帳時刷卡機的頁面上常會突然跳出「當地匯率（日圓）」和「本國匯率（台幣）」兩種選項 。到底該怎麼選才不吃虧？專家警告，一旦選錯，可能會面臨高達 15% 的額外手續費 ！
結帳秒跳「2選項」！團購網發問引共鳴
知名團購網「486先生」日前在臉書發文詢問，出國遇到刷卡機顯示「當地的貨幣（Local Currency）」與「台幣（Home Currency）」兩種貨幣時，大家會選哪一種 ？這篇貼文立刻釣出一堆苦主與內行網友解答。網友紛紛表示：「一定要選當地的要不然被扒兩次匯率」、「選台幣還要多扣6%海外消費手續費，等於免稅的優惠都吐回去了」 。
甚至有網友分享先前去日本熊本旅遊的趣事，看到一位台灣大姊結帳時不斷碎念「幣別是要選哪個啦？台幣齁」，結果一旁的台灣店員直接在遠處大喊：「阿姨選日幣啦！日幣！」 讓不少人哭笑不得。
專家揭秘「DCC陷阱」：千萬別憑直覺選台幣
針對這個常見的刷卡情境，旅遊部落客「林氏璧」發文解釋，這其實是受到「DCC」（動態貨幣轉換，Dynamic currency conversion）機制的影響 。他指出，這種機制在香港或歐洲等國家也十分常見 。
林氏璧進一步說明，DCC 會根據刷卡當下的匯率向發款銀行請款 。若消費者結帳時選擇「本國貨幣（台幣）」換匯，就會被加收服務費 。最終支付的金額不僅包含了原本的 1.5% 海外手續費，還會被額外收取 5% 至 15% 不等的 DCC 服務費 。林氏璧直言，以 DCC 來說收 3.5% 其實算低了，網路上甚至看過 5%、10% 甚至 15% 的案例 。
下次出國刷卡，只要看到選擇幣別的畫面，記得毫不猶豫地按下「當地貨幣」，才能聰明守住荷包！
資料來源：486先生、林氏璧
