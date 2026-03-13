三星全新旗艦手機Galaxy S26系列於今（13）日正式開放早鳥預購民眾優先取機。儘管日前公布台灣售價時，全系列迎來1000至5000元不等的漲幅，卻沒有影響預購銷量，根據台灣三星官方數據指出，今年預購表現超越預期，整體較前代成長達25%，其中高達八成以上的消費者直上最頂規的Galaxy S26 Ultra，在微風南山旗艦店更出現不少人是為了TWICE演唱會門票的排隊禮，提早卡位換機。
漲價沒在怕，預購逆勢成長25%、最高規Ultra超搶手
日前三星S26系列公布台灣售價，S26入門款512GB一口氣調漲了5,000元，而S26 Ultra系列也有1000到3000元的漲幅。雖然面臨漲價，但在「容量免費小升大，256GB免費升級512GB的早鳥預購優惠推波助瀾下，買氣反而逆勢狂飆。
台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙表示，Galaxy S26旗艦系列預購熱烈，整體較前代成長25%，三星商城的預購表現更是前代的2.8倍。電信通路同樣報捷，中華電信網路門市的預購量也較前代S25系列近乎翻倍。
在機型選擇上，規格最強、首創「智慧防窺」螢幕技術的Galaxy S26 Ultra成為消費者的首選，整體預購佔比高達83%，在中華電信的預購佔比也達75%。顏色方面，三款機型皆以主打的「漫遊紫」最受歡迎，銷售佔比逾三成；最頂規的S26 Ultra 1TB大容量版本更是搶手，在三星商城開放預購兩小時內就被秒殺掃空。
TWICE神助攻！果粉為追星提早換機
為了應援星粉的追星生活，台灣三星今日在微風南山旗艦體驗館舉辦獨家排隊取貨活動，送出150張女團TWICE「〈THIS IS FOR〉WORLD TOUR IN TAIPEI」台北演唱會門票給購買指定機型的民眾。排隊人潮中，有不少衝著TWICE演唱會門票而來的死忠鐵粉。原本就是三星用戶的李小姐笑稱台北場門票秒殺完全搶不到，剛好藉這次活動將原本的S24+升級為S26 Ultra，她甚至在交機時再三確認有沒有門票，直呼：「沒演唱會門票就不買手機了」。
