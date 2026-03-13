星巴克與《哈利波特》聯名不用飛韓國，台灣門市自3月23日起也買得到了！雖然款式跟韓國星巴克略有不同，不過品項更華麗，共有17款杯款與6款生活用品，其中必收包括「霍格華茲學院馬克杯」只要倒入熱水就會華麗顯現隱藏圖案，還有「哈利波特學院MI
NI熊寶寶」只要購買指定飲品，加價650元就可以帶回家。
星巴克《哈利波特》聯名！3/23全台門市開賣
星巴克攜手華納兄弟，以「Magic Happens Together」為題，將深受喜愛的《Harry Potter》世界帶入星巴克咖啡館，於3月23日全門市、星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市與線上門市推出包含馬克杯、冷水杯、不鏽鋼杯等共17款杯款與6款生活用品，也同步推出聯名限定飲品「蜂蜜公爵爆爆星冰茶」與2款聯名食品禮盒。
其中最大亮點是「變色霍格華茲學院馬克杯」，只要盛裝熱飲時，杯子將悄然顯現隱藏圖案，葛萊分多、史萊哲林、雷文克勞、赫夫帕夫四大學院通通有，每個售價1400元，變色時就像進入魔法世界一樣夢幻。
除了杯款之外，也有多款日常生活配件，包括身著霍格華茲長袍的Bearista鑰匙圈「哈利波特學院小熊鑰匙圈」（售價580元）、哈利波特為靈感設計的杯墊組（售價1680元）與直傘（售價1180元），讓魔法悄然融入每一個生活片刻。
星巴克限定「蜂蜜公爵爆爆星冰茶」！加價650元有學院熊寶寶
星巴克本次推出的「蜂蜜公爵爆爆星冰茶」，靈感源自《Harry Potter》世界中廣受喜愛的蜜糖公爵糖果店，以清爽的蜜柚星冰茶為基底，搭配蜂蜜爆珠，入口層次豐富，頂部再點綴經典的繽紛糖果碎。
且自3月23日起，單筆以原價點購1杯大杯（含）以上限定飲品「蜂蜜公爵爆爆星冰茶」，即可加價650元獲得「哈利波特學院MINI熊寶寶」盲盒乙款，數量有限，贈完為止。若不想購買飲品，在指定線上購物平台購買哈利波特聯名商品，單筆消費滿3000元，也可獲得「哈利波特學院MINI熊寶寶」盲盒一個。盲盒共4款造型，採隨機出貨。
本次更有「蜂蜜公爵爆爆糖星冰茶冷變杯套組」，內含蜂蜜公爵爆爆星冰茶（大杯）與以哈利波特為靈感的冷變TOGO冷水杯，享有專屬組合優惠價；哈利波特冷變TOGO冷水杯也有開放單品販售。
哈利波特聯名禮盒同步登場！夢幻小推車超可愛
除了限定飲品外，星巴克在地市場更攜手華納，推出充滿收藏魅力的聯名禮，「蜂蜜公爵精選糖餅」與「爆米花推車收納組」。
「蜂蜜公爵精選糖餅」（售價450元）以精巧餅體披覆一層薄透白糖，兩款餅乾分別封存著檸檬香草的清新明亮與草莓的柔和甜香魔力，餅體中再點綴細緻杏仁碎粒，堆疊出更豐富的口感層次體驗，還有超夢幻的挺魔法書鐵外盒。
靈感源自蜂蜜公爵店內零食手推車的「爆米花推車收納組」（售價1380元），則是內含以蜂蜜公爵標誌色系呈現的草莓卡士達與怪奇薄荷牛軋糖風味爆米花，還有適合放在辦公桌上的收納小推車。另附聯名貼紙，可自由裝飾推車，或將奇幻魔法延伸至日常生活的每個角落。
子瑜變身7-11代言人！推出超過10樣新商品
7-11則是找來韓國女團TWICE的台灣成員子瑜的擔任品牌大使，推出10種以上聯名鮮食，至3月17日起消費者購買指定鮮食商品就能獲得限量小卡，一共推出6款設計，若集滿整套，小卡背面就能拼成周子瑜的簽名字樣。此外，3月18日至4月28日期間，民眾還可透過OPENPOINT APP參加集點活動，兌換多款限定周邊，包括筆記本、衣架、壓克力立牌、小燈箱磁鐵以及990ml提把冰霸杯等商品，進一步帶動粉絲蒐集熱潮。
