▲王家女婿表達三點基本立場。（圖／謝志忠提供，2026.03.13）

台中市豐原區王家遭李姓團購主誆騙投資黃金，5人最終走上絕路的命案震驚社會，台中地院昨天進行調解，僅1人成立。王家二女兒的先生今透過市議員謝志忠表示，「和解對於我太太一家不公平」，希望對方受到相對的重懲，讓法律還她太太一家及其他受害者應有的公道。當初接受王家陳情的台中市議員謝志忠表示，「李團長」若要談和解，第一要件就是誠心認錯、完整交代犯罪過程，供出背後的共犯結構，讓所有涉案者都接受法律制裁，才對得起5條寶貴的生命。謝志忠也代為職業軍人的二女婿發聲，指對方已清楚表達立場，希望涉案者受到相對應的重懲。對太太一家而言，若僅以和解作為處理方式，不僅難以接受也不公平；他也相信法律最終會還給太太一家以及所有受害者應有的公道。謝志忠表示，二女兒的女婿是非常善良的人，事發至今始終沒口出惡言，但堅守一個底限，就是一家5口的生命不能就這樣白白失去，唯有重判才能還給社會一個公道，避免再出現下一個受害者。謝志忠呼籲司法及檢調單位，務必徹底查出背後的共犯結構，讓所有涉案者接受應有的法律制裁。王家5口因欠債又被逼迫賣房，去年7月不堪高利貸討債等精神壓力走上絕路。起訴書指出，45的李女以團購、刷卡買黃金等話術，詐騙王家752萬元，連同另外7名被害人共詐得1536萬元，檢方依《銀行法》、《詐欺》及《恐嚇》等罪起訴。李姓團購主坦承犯行並希望和解，台中地院昨天進行調解程序，除了1名南部被害人因往返不便同意調解條件，其餘人未在同意書上簽字。律師林瓊嘉指出，王家人在遺書中提及「一次又一次的要錢，無止盡的壓榨、無止盡的還帳」，可見當時之絕望無助。其他被害人負債累累，至今仍在繳高額卡費、信用破產被銀行列為拒絕往來戶。王家二女兒的先生已明確表達「不願意談和解」，且希望法院依檢方具體求刑，判對方15年以上徒刑，有生之年在獄中完整的贖罪。