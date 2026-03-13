我是廣告 請繼續往下閱讀

▲單身時期的大谷對穿搭毫不在意，堪稱「時尚災難」。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇隊球星大谷翔平人氣超高，其和家人之間的互動，也受到外界的矚目。除了疼愛妻子真美子之外，大谷和母親加代子以及大其兩歲的姐姐結香關係都很好，姊姊更是其專屬的「時尚顧問」，打理大谷翔平的衣著造型。根據日媒報導，結香過去是排球選手，身高達167公分（也有報導指168公分），目前從事護理工作。據悉，單身時期的大谷對穿搭毫不在意，堪稱「時尚災難」，平時最常穿的就是運動服，唯一願意花高價購買的只有西裝。為了不讓弟弟穿得太尷尬，結香便擔綱起專屬造型師的重任，主動詢問尺寸並根據不同場合幫他添購合適的衣物。除了打理弟弟的造型，結香的婚姻也與大谷有著深厚淵源。她在2020年1月與大谷母校花卷東高校的棒球部部長流石裕之完婚。當時兩人交往保密到家，除了總教練佐佐木洋之外無人知曉，結婚消息一出震驚各界。當年的婚禮上，火腿隊前總教練栗山英樹與教練厚澤和幸也都親自到場致意。如今兩人育有一女，大谷對這位外甥女更是疼愛有加，時常透過視訊聯繫感情。大谷一家是標準的體育世家，全家運動神經都相當發達。除了結香打過排球，大谷年長7歲、身高187公分的哥哥大谷龍太也曾效力於豐田隊與高知隊等社會人及獨立聯盟球隊。父親大谷徹從小學二年級就開始親自教導大谷打棒球，目前擔任中學聯盟總教練；母親加代子過去則是羽球代表隊選手。在大谷的成長過程中，每到週末就是全家的「棒球日」。母親加代子會帶著結香為父子倆準備便當，並到球場邊熱情加油。這種「不缺席小兒子任何一場球賽」的親情陪伴與絕對支持，顯現了一家人濃郁的感情，更為大谷翔平輝煌的棒球之路奠定了最穩固的基礎與力量。