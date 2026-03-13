我是廣告 請繼續往下閱讀

▲伊朗已正式任命哈米尼次子-穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）繼任最高領袖。圖為德黑蘭街頭的支持者，手持穆吉塔巴的照片。（圖／美聯社／達志影像）

中東情勢動盪導致國際能源供應中斷、價格飆漲，對此東南亞國家包括泰國、越南祭出企業鼓勵員工在家上班，減少燃料消耗，而菲律賓針對政府行政部門，從本月9日起實施一週工作4日制度。行政院強調，目前能源供應無虞，存量均高於法定規範。對於台灣是否跟進節能上班，有立委建議透過輪休及產能調節進行試行，改善台灣「過勞之島」的負面形象；藍營立委呼籲政院不能光是信心喊話，更要有實際的作為，但在家工作制現階段難以實施。立委鍾佳濱表示，原則上支持超前部署，但在能源尚且無虞的情況下貿然強制干預企業運作也有待社會務實討論。立法院經濟委員會召委洪毓祥表示，支持企業鼓勵員工在家上班，減少燃料消耗，但須以產業需求及員工意願為前提。目前已經是網路及AI時代，像是資訊業、金融業、知識經濟工作者可以遠距工作，之前COVID-19疫情時代就曾經實行遠距上班，但製造業及服務業等需要面對面接觸的產業，可能還是要考量實際需求。洪毓祥委員提到，而菲律賓針對政府行政部門實施一週工作4日制度，其實歐洲冰島、英國、西班牙、比利時及日本等國曾大規模試行，結果顯示能顯著提升員工工作效率與生活平衡。台灣其實可以與企業主討論溝通，像是透過輪休及產能調節進行試行，相信對於台灣過去曾經被批評為「過勞之島」的負面形象有所改善，更進一步讓勞工平衡工作與生活，提升工作效能及企業競爭力。中東戰事引爆全球能源危機，哈梅內伊次子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）在獲任命為新領袖後表明，不會放棄復仇，將繼續封鎖全球能源運輸咽喉荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），誓言要為「烈士」的鮮血討回公道。對此，國民黨李彥秀表示，東南亞國家的作法代表「預期中東危機短時間內無法結束」，也體現「高度依賴能源進口國家供電穩定的脆弱性」，其中泰國約有56%能源依賴進口，而菲律賓電力消耗有超過78%依賴化石燃料，且大部分煤炭與石油需求從國外進口，台灣面臨的問題恐怕更為嚴峻，能源進口比例高達95.2%，政府在努力向國際「調貨」的情況下，目前僅能保證到下（4）月能源供應無缺。李彥秀說，現階段，政府大概也不敢貿然實施「在家工作制度」，主要有三個原因，第一當然還是意識形態，如果宣布在家工作無異是宣告民進黨能源政策徹底破產，政治後座力不可想像；其次，將徹底打擊跨國企業以及本土公司的投資意願，將對台灣產業與就業機會面臨毀滅性的打擊。李彥秀表示，第三，台灣用電與產業結構與東南亞國家有極大的差異，台灣製造業（工業部門）仍是最大的用電來源，占比約55.3%，光是一個台積電用電就占全國的9%，到了2030年更將高達15%，在家上班雖然可以減少部分交通耗能，但是對整體能源節約幫助不大。行政院不能光是信心喊話，更要有實際的作為，例如如何在產業與社會正常運作下，用政策作為鼓勵節能措施，而不是以不變應萬變，被動的等待國際局勢的轉機。民進黨立委鍾佳濱表示，原則上支持超前部署，並且遠距上班確實能達到節能減碳的目標，但在能源尚且無虞的情況下貿然強制干預企業運作也有待社會務實討論。鍾佳濱分析，東南亞和台灣仍有產業結構差異，例如東南亞多為代工、台灣為高度自動化的半導體與關鍵製造業，能源消耗結構不同，「在家辦公」對工業用電的減壓效果恐怕有限。鍾佳濱強調，台灣應討論「數位轉型」與「彈性用電管理」，而非單純應急手段；他也透過上週（2026/3/3）的專案報告與行政院建議應積極建置自主能源的開採與規劃。鍾佳濱說明，台灣目前的戰略目標應是「提高能源自主」與「優化用電效率」，雖然東南亞的作法可作為極端情境的參考，但現階段應專注於能源結構的穩定與智慧轉型。