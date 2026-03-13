我是廣告 請繼續往下閱讀

寒假剛結束沒多久，不少人也利用過年連假出國旅遊，少數人會因為體驗不好選擇再也不會踏足該國家，台灣人氣旅遊資訊平台「輕旅行」去年公布網友投票「不會再去第二次的國家」，榜首是韓國，原因為服務態度差等，也有網友提到「食物種類太單一」，但是根據2025年出國最喜愛目的地調查，韓國其實名列第三名。《NOWNEWS》整理觀光署公布「2025年台灣人最熱門國家/城市」前十大，以及網友票選「不二訪國家/城市」前十大，以及其原因。根據交通部觀光署最新公布數據，2025年台灣總出國人次高達1894萬4436人，比全年來台觀光人次的857萬4547人還要高上不少，其中日本，更是以673萬0817人次，成為台灣旅客心中最熱門的海外目的地冠軍。其中中國則拿下第二名的中國，可能是具有距離近、航班多、語言溝通無礙等優勢。另外，台商族群頻繁商務往返也是影響之一。但是第三名的韓國，在韓流文化影響下，對台灣人的魅力極大。可是卻在旅遊平台「輕旅行」公布的網友投票「不會再去第二次的國家／城市」榜單中，拿下榜首之姿。主要原因是網友覺得當地服務人員服務態度不好：「真的，我上次去大邱我整個傻眼，他們某部分對旅客很不友善，感受很差，跟日本差很多，他們廁所好髒」，更有人發言「食物種類太單一」，可能是覺得大抵是泡菜、辣醬的滋味居多；但也有人持不同意見：「我超愛韓國的，尤其是釜山」、「韓國我覺得不會不友善啊，反而近期去日本覺得沒以前友善」等。第一名：日本（Japan）—673萬0817人次第二名：中國（China）—323萬7511人次第三名：韓國（Korea）—183萬5061人次第四名：香港（Hong Kong）第五名：越南（Vietnam）第六名：泰國 (Thailand)第七名：美國 (USA)第八名：澳門 (Macau)第九名：新加坡 (Singapore)第十名：馬來西亞 (Malaysia)第一名、韓國：主因是服務態度差、排外、對旅客不友善。第二名、香港：物價高、店員服務不耐煩、無聊。第三名、中國上海：旅遊特色不如預期。第四名、印度：衛生條件差、治安疑慮。第五名、越南：服務體驗不佳。第六名、埃及：觀光商業化導致觀感不佳。第七名、柬埔寨：治安與詐騙風險讓人卻步。第八名、新加坡：景點重複性高、較無聊。第九名、英國：消費較高，體驗未達預期。第十名、法國巴黎：治安差、扒手多、環境衛生問題。