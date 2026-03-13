我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「 夢想任務」城市串聯企劃，將於 3/14 至 3/31 期間展開。（ 圖 / 主辦單位提供 ）

▲台北畫博限量聯名公仔套票：「 畫博蘋果妹公仔套票 」、「 追夢鯊童公仔套票 」。（ 圖 / 主辦單位提供 ）

臺灣最受矚目的年度插畫盛會「 2026 台北國際插畫博覽會 」本屆主題 -「 夢想暴走 PA（Dreams Overdrive）」展會將於 4 月 2 日至 4 月 5 日 於 台北花博公園爭艷館 盛大舉行。延續過往連結創作者、大眾與產業端的媒合初衷，進一步以「 夢想的行動力 」為核心概念，邀請來自各地的創作者、品牌與觀眾共同參與一場充滿想像力與創作能量的夢想派對。「 夢想暴走 PA 」象徵著創作不只是靜態的想像，而是一種持續前進、勇敢挑戰自我的行動。以「暴走」作為隱喻，指向創作者在追逐夢想的過程中，不斷突破自我與現實限制的動力；而「 PA（Party）」則代表展會本身所形成的創意聚場空間，讓不同風格的插畫家、設計品牌、文化單位與觀眾在同一空間交流互動，形塑一場屬於想像與創意的夢想派對。為了讓民眾提前感受「 夢想暴走 」的氛圍，主辦單位特別策劃 「 夢想任務 」城市串聯企劃。活動將於 3/14 至 3/31 期間展開，攜手台北七間風格咖啡廳共同合作，包括「 YOLO's Cafe 永和中興店 」、「 YOLO's Cafe 通安創始店 」、「 走咖啡 Gofor Cafe 」、「 露徑 On The Road 」、「 聲島咖啡 Being Cafe 」、「 boven 雜誌圖書館 」，以及 「 Paper St. Coffee Company 紙街咖啡 」。民眾只要前往指定咖啡廳領取「 夢想任務卡 」，完成拍照打卡任務即可累積集章，並於展會期間攜帶任務卡至現場兌換「 台北畫博 」限定周邊好禮。完成任務的參與者亦可參加現場抽獎活動，有機會獲得多項驚喜小禮，其中更包括展會人氣周邊「 追夢鯊童公仔 」、「 台北畫博蘋果妹公仔 」…等。透過城市咖啡廳的串聯，不僅讓插畫文化走入日常生活場景，也讓觀眾在城市漫遊的過程中，逐步累積屬於自己的夢想旅程。此外，為鼓勵觀眾提前規劃參與，本屆展會也推出限時早鳥優惠票，並開放多元購票方式，讓更多插畫愛好者能輕鬆參與這場年度創意盛會。同時也推出 ibon 限定「公仔套票」，作為本屆最具收藏價值的特色票種。購買套票的觀眾除可享雙人快速通關資格外，還可獲得展會限定角色公仔及插畫家特別繪製的紀念票券，結合收藏與觀展體驗，更多展會資訊、參展名單與活動內容，將陸續於官方網站與社群平台公布。「 台北國際插畫博覽會 」自創辦以來，致力打造跨國插畫交流平台，匯聚來自世界各地的創作者與品牌，呈現插畫在設計、商品與跨界合作上的多元可能。隨著全球創意產業持續發展，插畫已不僅是藝術表現形式，更逐漸成為文化與產業之間的重要媒介。在奔跑的想像與自由的創作之中，讓夢想不再只是停留在腦海中，而是化為一場真實發生在生活中的文化行動。