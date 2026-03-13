2026國際自由車環台公路大賽作為亞洲巡迴賽的重點賽事，將於3月15日至19日舉行。今年賽事於國際自由車總會 （UCI） 登錄為 2.1級頂尖賽事，是台灣唯一的國際公路賽。有來自全球34個國家、23支隊伍，共計193位精英選手來台競逐，不僅邀請到世界一級職業車隊「比利時樂透隊」，更集結多達6支二級職業車隊同場競技，寫下環台賽史上最豪華出賽陣容，同時也是強度最高、競爭最激烈的一屆！
中華隊由老將攜新秀 傳承拚戰精神
2026環台賽，在中央及各站地方政府通力合作行銷及全國自由車協會的努力之下，將於臺北市站、桃園市站、高雄市站、屏東六堆站以及幸福台九線站等5站舉行。各設站城市攜手環台賽積極推動觀光與經濟發展；最終站幸福台九線站在客家委員會的支持下，睽違15年再次回到花東賽場；競賽路線變化多端，不到最後終點難分勝負。
今年賽事設置總成績冠軍（黃衫）、衝刺王（綠衫）、登山王（圓點衫）、亞洲總成績冠軍（藍衫），以及團體總冠軍等5個冠軍獎項；本次中華隊成員由Bryton Racing Team富有絕佳經驗與默契的盧紹軒及洪坤弘、Team CYTO TRIGON的張祐誠、前勁車隊的黃暐程和身為捷安特全球潛力培訓計劃選手的葉軒佑組隊出賽。由老將帶領三位首次出賽環台賽的新秀身披中華隊戰袍力挺台灣，希望以多次出賽環台賽的經驗將中華隊拚戰精神傳承下去，爭取最佳表現，全力為台灣奮戰。
旅外選手返台集結 環台賽共9位台將出賽
而旅外職業選手們也在環台賽集結，不只有生涯第17次出賽環台賽的馮俊凱將代表所屬的日本Astemo宇都宮車隊參賽，與「台灣最速男」濠小子杜志濠並肩作戰，挑戰更高榮譽。今年剛加入Equipo Kern Pharma的何硯宜也轉換身份，以二級職業車隊之姿與隊友在台拚戰，而加盟泰國盧賈伊隊的李廷威，也帶著旅外淬鍊的實力加入環台賽戰場。本屆環台賽共計9位台將出賽，預計更增加添本屆賽事精彩度。
2026國際自由車環台公路大賽各站賽事簡介
📍第一站：臺北市站（80.6 公里）
賽道為繞圈賽，今年首次移至總統府前凱達格蘭大道出發，經國家一級古蹟景福門至仁愛路圓環後返回凱達格蘭大道。設有 3 個衝刺點，是經典的城市繞圈賽，各國衝刺好手將在臺北市站大展身手，上演超高強度的精彩比賽。
📍第二站：桃園市站（123.31 公里）
曾被國際裁判喻為環法賽交管等級。以16年環台賽經驗為基礎，今年延續去年起點設於中壢區青塘園，不僅兼顧車迷觀賞體驗，也讓桃園市民交通更為順暢；參賽選手將在路面品質更優良、干擾更少的61與66快速公路上極速飆車，感受速度的極限。路線設有3個登山點及1個衝刺點，隨賽事進入復興區角板山爬坡路段，選手將在長達123.31公里的賽道中展現極限體力與毅力。
📍第三站：高雄市站 （146.44 公里）
起點將從宗教文化景點佛光山佛陀紀念館出發，沿途經過旗山、美濃、六龜、甲仙、杉林等客家文化重點發展區，該區段設有3個登山點，再從大樹、燕巢、楠梓、左營等切回終點高雄國家體育場。總長146.44公里，另設有3個衝刺點。經典的路線設計，高低起伏充滿挑戰性，融合宗教文化、客家文化與自然風光，考驗選手技巧，全力爭取積分。
📍第四站：屏東六堆站 （131.2 公里）
全長131.2公里，設有3個衝刺點。起點從高樹鄉公所出發，沿途經過鹽埔、長治、麟洛、竹田、潮州、佳冬、新埤、萬巒、內埔，終點在六堆客家文化園區。盡顯六堆10個客家庄文化鄉鎮特色與山水風光。
📍第五站（最終站）：幸福台九線站 （153.71 公里）
來到睽違15年的花東路線。全長153.71公里，設有2個登山點及2個衝刺點。起點在台東鹿野鄉公所，終點設於花蓮鯉魚潭遊客中心。沿途經過台九線的客家聚落，包括關山、池上、富里、玉里、瑞穗、光復、鳳林、吉安、壽豐，終點在花蓮鯉魚潭遊客中心。壯麗山水作為賽事收官舞台，也讓全球觀眾透過轉播看見台灣東部獨有的縱谷風貌。
2026國際自由車環台公路大賽各站賽事簡介轉播單位
賽事期間將在年代新聞 YouTube 頻道進行環台賽現場直播，並在 Eurosport 歐洲體育台進行精華轉播，讓全世界一起為環台賽加油，透過頂尖賽事再一次將台灣行銷全球。環台賽相關活動資訊可上2026環台賽官方網站查詢。
我是廣告 請繼續往下閱讀
2026環台賽，在中央及各站地方政府通力合作行銷及全國自由車協會的努力之下，將於臺北市站、桃園市站、高雄市站、屏東六堆站以及幸福台九線站等5站舉行。各設站城市攜手環台賽積極推動觀光與經濟發展；最終站幸福台九線站在客家委員會的支持下，睽違15年再次回到花東賽場；競賽路線變化多端，不到最後終點難分勝負。
今年賽事設置總成績冠軍（黃衫）、衝刺王（綠衫）、登山王（圓點衫）、亞洲總成績冠軍（藍衫），以及團體總冠軍等5個冠軍獎項；本次中華隊成員由Bryton Racing Team富有絕佳經驗與默契的盧紹軒及洪坤弘、Team CYTO TRIGON的張祐誠、前勁車隊的黃暐程和身為捷安特全球潛力培訓計劃選手的葉軒佑組隊出賽。由老將帶領三位首次出賽環台賽的新秀身披中華隊戰袍力挺台灣，希望以多次出賽環台賽的經驗將中華隊拚戰精神傳承下去，爭取最佳表現，全力為台灣奮戰。
旅外選手返台集結 環台賽共9位台將出賽
而旅外職業選手們也在環台賽集結，不只有生涯第17次出賽環台賽的馮俊凱將代表所屬的日本Astemo宇都宮車隊參賽，與「台灣最速男」濠小子杜志濠並肩作戰，挑戰更高榮譽。今年剛加入Equipo Kern Pharma的何硯宜也轉換身份，以二級職業車隊之姿與隊友在台拚戰，而加盟泰國盧賈伊隊的李廷威，也帶著旅外淬鍊的實力加入環台賽戰場。本屆環台賽共計9位台將出賽，預計更增加添本屆賽事精彩度。
2026國際自由車環台公路大賽各站賽事簡介
📍第一站：臺北市站（80.6 公里）
賽道為繞圈賽，今年首次移至總統府前凱達格蘭大道出發，經國家一級古蹟景福門至仁愛路圓環後返回凱達格蘭大道。設有 3 個衝刺點，是經典的城市繞圈賽，各國衝刺好手將在臺北市站大展身手，上演超高強度的精彩比賽。
📍第二站：桃園市站（123.31 公里）
曾被國際裁判喻為環法賽交管等級。以16年環台賽經驗為基礎，今年延續去年起點設於中壢區青塘園，不僅兼顧車迷觀賞體驗，也讓桃園市民交通更為順暢；參賽選手將在路面品質更優良、干擾更少的61與66快速公路上極速飆車，感受速度的極限。路線設有3個登山點及1個衝刺點，隨賽事進入復興區角板山爬坡路段，選手將在長達123.31公里的賽道中展現極限體力與毅力。
📍第三站：高雄市站 （146.44 公里）
起點將從宗教文化景點佛光山佛陀紀念館出發，沿途經過旗山、美濃、六龜、甲仙、杉林等客家文化重點發展區，該區段設有3個登山點，再從大樹、燕巢、楠梓、左營等切回終點高雄國家體育場。總長146.44公里，另設有3個衝刺點。經典的路線設計，高低起伏充滿挑戰性，融合宗教文化、客家文化與自然風光，考驗選手技巧，全力爭取積分。
📍第四站：屏東六堆站 （131.2 公里）
全長131.2公里，設有3個衝刺點。起點從高樹鄉公所出發，沿途經過鹽埔、長治、麟洛、竹田、潮州、佳冬、新埤、萬巒、內埔，終點在六堆客家文化園區。盡顯六堆10個客家庄文化鄉鎮特色與山水風光。
📍第五站（最終站）：幸福台九線站 （153.71 公里）
來到睽違15年的花東路線。全長153.71公里，設有2個登山點及2個衝刺點。起點在台東鹿野鄉公所，終點設於花蓮鯉魚潭遊客中心。沿途經過台九線的客家聚落，包括關山、池上、富里、玉里、瑞穗、光復、鳳林、吉安、壽豐，終點在花蓮鯉魚潭遊客中心。壯麗山水作為賽事收官舞台，也讓全球觀眾透過轉播看見台灣東部獨有的縱谷風貌。
2026國際自由車環台公路大賽各站賽事簡介轉播單位
賽事期間將在年代新聞 YouTube 頻道進行環台賽現場直播，並在 Eurosport 歐洲體育台進行精華轉播，讓全世界一起為環台賽加油，透過頂尖賽事再一次將台灣行銷全球。環台賽相關活動資訊可上2026環台賽官方網站查詢。