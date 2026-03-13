我是廣告 請繼續往下閱讀

由聯合國亞洲及太平洋經濟社會委員會和世界氣象組織聯合創建的颱風委員會第五十八屆會議於2026年3月10至13日在韓國濟州市舉行，此次會議中替換了九個颱風的名字，值得注意的是，新的颱風名字中，由原先由香港命名的萬宜颱風名稱，將改成「點心」颱風（Dim-sum），引發討論。根據VietNamNet報導，2026颱風委員會已同意更換西北太平洋官方颱風名稱名單中的數個名稱，其中包括將摩羯(Yagi)更名為船尾座（Tomo）。這項決定是在第58屆颱風委員會會議期間所做出，該會議於2026年3月10日至13日在韓國濟州舉行。在會議中，各會員國討論並批准了西北太平洋海域部分颱風名稱的調整。根據委員會的運作機制，目前使用的颱風命名名單自2000年起開始使用。這份名單是由14個會員國與地區提出的名稱組成，並以輪替方式用於監測與預報熱帶氣旋。如果某個颱風造成特別嚴重的破壞，或基於其他特殊原因，會員國可以申請將該颱風名稱從名單中除名。當申請獲得批准後，最初提出該名稱的國家必須提交三個替代名稱選項。颱風委員會隨後會在年度會議上審查並從中選出一個新的名稱。在今年的會議上，代表們檢視了9個颱風名稱，並同意進行更換：會議同時也確認了菲律賓與越南提出的請求，將多個因在2025年造成嚴重災害的颱風名稱除名。這些名稱包括：韋帕(Wipha)、竹節草(Co-May)、米塔(Mitag)、樺加沙(Ragasa)、博羅依(Bualoi)、麥德姆(Matmo)、海鷗(Kalmaegi)、鳳凰(Fung-Wong)最初提出這些名稱的國家將提交新的替代名稱，並於2027年舉行的第59屆颱風委員會會議上進行審議。根據颱風委員會的規定，新的颱風名稱必須符合多項條件，包括：天氣風險公司資深分析師吳聖宇指出，「颱風的名字越換越奇葩，尤其是萬宜被替換後的點心，真的就是廣式點心的意思，不管是音譯還是意義都叫點心，所以很有可能會出現點心颱風的正式名稱。」