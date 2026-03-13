我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平在球場上呼風喚雨，更簽下體壇史上最高的7億美元合約，但私底下的他卻是個對物質慾望極低的「棒球宅男」。究竟這位超級富豪目前實際賺了多少錢？未來的薪資結構又如何？他那令人津津樂道的「零用錢生活」到底佔了他身價的多少比例？根據最新的薪資數據統計，大谷翔平自2018年挑戰美國職棒大聯盟以來，截至目前為止的職業生涯中，已經實際賺取了9612萬8888美元的薪水（已領取的部分），這還只是冰山一角，他未來的薪資規模更是驚人。另外，大谷翔平去年收入約1.02億美元（約合新台幣32.6億元），其中200萬美元來自薪水，1億美元來自代言。世界沒沒有其他棒球選手的代言收入超過1000萬美元。大谷與道奇隊簽下的10年7億美元天價合約中，採用了極端罕見的「延遲支付」條款。在這份合約期間（至2033年），他每年帳面薪資雖高，但實際上每年只領取200萬美元。換算下來，在延遲支付的條件下，他目前每個月實際拿到的薪水約為16萬6666美元。剩餘的鉅額尾款，將延遲至2034年到2043年才陸續支付。儘管大谷身價非凡，但他對理財與花費卻出奇地保守。據報導指出，當他2021年在洛杉磯天使隊年薪已達300萬美元時，他仍將薪水全權交由母親加代子管理，每個月僅領取1000美元（約合台幣3萬元）的零用錢。這筆微薄的零用錢佔他的身價比例有多低？若以他每個月1000美元的開銷計算，一年總花費為1萬2000美元。將這筆錢與他7億美元的總身價合約相比，僅佔驚人的0.0017%；即使與他目前延遲支付下每月實拿的16萬6666美元相比，1000美元也僅佔他目前月收入的0.6%。由於球隊包辦了住宿與交通，加上他鮮少有其他休閒娛樂，這筆錢他甚至常常花不完。大谷這種對金錢毫不在意的性格，其實從小就已養成。在水澤南中學三年級時，他參加前往東京淺草與迪士尼樂園的修學旅行，當時家裡給了他1萬3000日圓的零用錢。結果他不僅沒把錢花光，還買了名產給家人，並將剩下的錢全數退還給母親。高中住校期間，母親曾擔心他錢不夠用，大谷卻淡定回應：「安啦！我還有1000日圓。」正因為把所有心力都投注在棒球上，大谷剛到美國時，甚至被當時的明星隊友邁克楚奧特虧他「穿著老土」。但大谷對此毫不介意，當被問及是否有真正想要的東西時，他唯一想要的竟是向邁克楚奧特請教打擊技巧。生活只有棒球，三句不離棒球，正是這種對物質的極低慾望與對棒球的純粹熱愛，造就了今天的大谷翔平。