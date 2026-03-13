我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院今（13）日行使中央選舉委員會7名委員人事同意權，其中，中選會主委被提名人游盈隆及委員被提名人李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬等4人，獲立院同意；副主委被提名人胡博硯及委員被提名人黃文玲、陳宗義被否決。對此，行政院發言人李慧芝表示，此次審查結果，行政院的誠意沒得到在野黨的善意，行政院表達強烈遺憾，也礙難接受這樣的結果。李慧芝表示，中國國民黨推薦的李禮仲、蘇嘉宏，以及台灣民眾黨推薦的蘇子喬等3位人選，執政黨團也表示支持、全票通過，但非在野黨推薦的人選，僅中央選舉委員會主任委員游盈隆獲得同意。李慧芝指出，行政院為了朝野合作，以順利推動選務工作，特別函請在野黨推薦中選會人選，但從表決結果來看，人事同意與否，顯然並非基於專業審查與理性判斷，而是以政黨立場當作唯一考量，再次顯示現階段的立法院，難以就人事同意案進行專業、理性的審議。李慧芝強調，人事同意權的行使應回歸專業審查與制度精神，避免淪為政黨對抗的工具，對於此次審查結果，行政院的誠意沒得到在野黨的善意，行政院表達強烈遺憾，也礙難接受這樣的結果。