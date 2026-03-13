2026台灣燈會選在嘉義縣舉辦，本屆最大亮點在於任天堂超強IP「超級瑪利歐」燈區，滿滿瑪利歐元素，吸引大小朋友搶看，但近日還有一座名叫「馬盯尼」的燈飾意外在社群平台爆紅，吸引超過萬人轉發、朝聖，就連嘉義縣長翁章梁都特別在官方臉書介紹，人氣度還比一旁的國中組燈王還高。事實上，「馬盯尼」是由太保國中製作，出自國中老師之手打造。
台灣燈會瑪利歐鋒頭被搶！國中組神燈「馬盯尼」爆紅朝聖
台灣燈會燈飾「馬盯尼」在網路討論度極高，最大原因在於其燈飾雖然造型十分簡單，但不論以各種角度去觀看，都會產生那匹馬盯著你的錯覺。《NOWNEWS》記者現場直擊馬盯尼，抵達時發現已有多名遊客朝聖，紛紛拿起手機拍照、錄影。而記者實際觀看，發現不論站在何處，真的會有燈飾眼睛直盯著你的感覺，完全與作品名稱「馬盯尼」相符。
「馬盯尼」堪稱是2026台灣燈會的隱藏人氣王，不少人都是特別來看馬盯尼一眼，就連嘉義縣長翁章梁都特別透過短片介紹，熱門程度完全打敗在它一旁的國中組燈王，兩邊的人氣度呈現強烈對比，也讓遊客笑說「如果你覺得人生很不如意，可以看看台灣燈會國中組燈王，在爆紅被人潮圍繞的馬盯尼旁邊，明明得了第一名卻沒什麼人拍它」。
國中組神燈「馬盯尼」出自他們之手！名字竟是網友幫忙取的
但值得一提的是，如此有趣「馬盯尼」竟出自國中老師之手，馬盯尼位於B023展位，由太保國中製作，全名叫做「扭頭馬面-馬盯尼」，根據現場設計理念介紹，「馬盯尼」靈感來自於美國魔術師Jerry Andrus的作品「轉頭龍」，利用視覺錯視原理產生頭在扭轉看鏡頭的錯覺，所以也叫「扭頭馬面」。
根據設計介紹，馬盯尼閃閃發亮的眼睛，象徵著希望與勇氣，代表大家在追夢路上勇往直前。但夜晚燈光亮起時，「馬盯尼」將邀請大家一起感受光的溫度，用微笑傳遞幸福與能量。
有趣的是，馬盯尼創作者在Threads分享創作過程，表示曾不知道該如何為作品命名，因此放上短片希望網友們幫忙集思廣益，最終得到「扭頭馬面」與「馬盯尼」兩大名字而結合在一起，成為本次參賽名稱。倘若還沒看過台灣燈會馬盯尼的民眾，記得把握剩下的最後3天展期，才不會錯過本屆台灣燈會最大網紅馬盯尼。
資料來源：2026台灣燈會在嘉義官網、慢遊嘉義、翁章梁
