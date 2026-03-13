根據《CNN》報導，多名知情人士透露川普政府在規劃針對伊朗的軍事行動時，嚴重低估了伊朗封閉荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的意願，而如今川普政府正在承受荷姆茲海峽石油運輸被掐斷的苦果。
《CNN》報導引述知情人士說法，稱美方在伊朗軍事行動開始前的官方規劃會議中，來自能源部與財政部的官員確實曾出席部分會議，但在過去通常會成為決策核心依據的跨部門分析與預測，這次卻被川普政府放在次要位置。
雖然，財政部長貝森特（Scott Bessent）與能源部長萊特（Chris Wright）在衝突的規劃與執行階段一直扮演重要角色，但川普在國安決策上偏好依賴少數親近顧問的小圈子，導致跨部門對於若伊朗因美以空襲而關閉海峽，所可能引發的經濟衝擊討論被邊緣化。
荷姆茲海峽如今的情況，讓多位與《CNN》交談的外交人士、前美國能源與經濟官員以及企業主管，都感到困惑與難以置信。一名曾在共和黨與民主黨政府任職的前官員表示，「防止這種情況（指荷姆茲海峽遭封鎖）發生，數十年來一直是美國國安政策的核心原則」。前官員強調，「我真的很震驚」。
航運業高層多次向美國海軍要求軍事護航，但全部遭到拒絕。兩名知情業界主管透露，美軍為業者舉行的簡報中，軍方一再強調，尚未接到開始護航行動的命令，且護航行動對美軍資產的風險極高。
三名知情人士透露，在近期對國會議員的機密簡報中，川普政府高層官員承認，他們之前並未考慮伊朗會以關閉荷姆茲海峽作為回應的可能性。其原因在於，政府官員認為，關閉海峽對伊朗造成的傷害將比對美國更大。此外，去年夏天美軍打擊伊朗核設施後，伊朗曾揚言封鎖荷姆茲海峽但最終並未付諸行動，這讓川普政府相信伊朗當局不會真的封鎖海峽的判斷更加被強化。
美國財政部已暫時解除針對滯留海上的俄羅斯石油制裁，川普政府還可能透過行政命令或採取其他措施，來試圖緩解油價上漲。不過專家認為，這些措施對平抑油價的效果有限。美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）能源專家西格爾（Clayton Seigle）表示，「相較於推升汽油價格的主要因素，全球石油與原油實體供應的不確定性，這些措施可能只會帶來非常小的緩解效果」。
