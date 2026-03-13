我是廣告 請繼續往下閱讀

▲南京柱爆出性侵爭議後，遭到任教大學革除教職。（圖／翻攝自X）

被譽為「韓國音樂劇教父」的63歲資深音樂劇演員南京柱，曾多次獲得韓國音樂劇大賞影帝殊榮，然而他近期卻被爆料試圖性侵女性，對方在逃離現場後報警事情才東窗事發，針對本次爭議，南京柱雖否認性侵一事，不過已經默默把IG帳號給刪除，而他所擔任教授的弘益大學則迅速和他切割，在爭議鬧大之前就將南京柱給解除教職了。據報導，南京柱涉嫌於2025年對一名女性企圖施暴強姦，受害者逃離現場後因擔心自己人身安全因此選擇報警，事件爆發後，南京柱對外僅表示「目前案件正在調查中」，不過接受警方訊問時全面否認性侵指控，目前他已刪除個人IG帳號，以迴避媒體關注。南京柱本來在弘益大學表演藝術學系擔任副教授，負責教授必修課「音樂劇製作實習」，校方得知南京柱性侵案後，在開學前兩週緊急更換授課教師，隨後校方昨（12）日正式對外公告，依照教員懲戒委員會決議，解除南京柱職務。南京柱自1985年出道，演藝生涯超過40年，是韓國音樂劇界代表人物，曾主演《悲慘世界》、《芝加哥》、《媽媽咪呀！》等舞台劇，也參與過影視作品，如在韓劇《說出你的願望》中飾演池昌旭的父親，他的哥哥南京邑也是韓國資深演員，經常在影視作品中飾演會長或父親角色。