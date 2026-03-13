我是廣告 請繼續往下閱讀

今年2月上班天數僅有14天，但是台灣製造業仍逆勢成長。中華經濟研究院今（13）日公布製造業採購經理人指數（PMI）連續5個月擴張，從57.2%上升到58.5%。中經院長連賢明說，電子零組件持續暢旺，但也坦言美國301調查及伊朗戰爭都會帶來更多不確定性，但仍看好今年經濟展望。儘管2月農曆年與228假期致工作天數大幅減少，台灣製造業仍繳出好成績，PMI連續5個月擴張，指數續揚1.3個百分點至58.5%，為2022年3月以來最快擴張速度。連賢明分析，製造業中的電子零組件持續暢旺；台灣非製造業經理人數（NMI）略為下修至53.4%。然而，近期美國政府對各國展開301調查，以及美國、以色列及伊朗的戰爭局勢未停歇，對於全球經濟將帶來更多不確定性。連賢明說，川普在對等關稅法源失效以後，一定會再去找新法源。至於中東局勢變化，則還要觀察後續影響有多大。伊朗戰爭推升國際油價，近期曾突破每桶100美元，是否會打擊到台灣經濟表現？他認為，國際油價出現波動，但台灣有相關穩定價格措施，去保國內物價不會產生太大波動，中經院預估今年消費者物價指數會在2%以內，相信只要油價不要持續上升，對於全年經濟影響有限。