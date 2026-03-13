我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳綺貞在IG寫下官司勝訴的心情。（圖／翻攝自陳綺貞IG@cheer_groupies）

「文青女神」陳綺貞與添翼文創負責人鍾成虎曾交往18年，雙方於2019年分手後，但在工作合約與版權上撕破臉。2024年鍾成虎對陳綺貞提起刑事訴訟，指控她涉嫌違反《著作權法》、洩漏工商祕密等6項罪名。昨（12）日台北地檢署偵結，認定陳綺貞罪嫌不足，6 大罪狀全數獲不起訴處分。消息一出，陳綺貞在IG連續轉發粉絲的祝賀，並寫下簡單的「謝謝大家」，感謝粉絲對她的支持。歷經兩年多的司法煎熬終於沉冤得雪，陳綺貞今日稍早在IG限動表示，「感謝檢察官明鑑，也感謝我們法律團隊的努力，真相終究大白，全部罪名都不起訴。我相信這對所有音樂人以及像我一樣的創作人都有莫大的意義，也謝謝大家一直以來的支持。」此外，她昨晚在IG限時動態上連續轉發了多則粉絲的祝賀貼文，粉絲們激動地標註她寫下：「哇！好消息！太好了！大大的支持！」、「不起訴也算是贏的一種概念！」、「支持綺貞，就知道妳一定沒問題的」。這起官司的導火線，起因於添翼文創（鍾成虎方）控訴陳綺貞在未經公司同意下，私自透過經理將公司享有專屬授權的專輯、單曲、演唱會影音等出版品，複製到個人的硬碟中。為此，鍾成虎對她提告了包含無故洩漏工商秘密、背信、違反《著作權法》擅自重製等6項重罪，痛批公司資產被偷。面對指控，陳綺貞在偵查期間向檢方說明，在音樂業界的慣例中，製作人本來就會將錄音母帶與最終確認版本的檔案交給歌手備存，以便於後續討論與確認作品品質。檢察官經調查後採信了陳綺貞的說法，認定她將檔案備份至硬碟的行為僅限於個人保存用途，不僅沒有對外洩漏，也未對原告（添翼文創）造成任何實質上的商業損害，因此最終判定罪嫌不足，全案不起訴。2023年6月，鍾成虎突然發長文控訴陳綺貞違約私接活動、半夜用簡訊霸凌同事，狠批她「在外是個和善的公主，但憤怒與善變的情緒都是我們在承受」。雙方進入司法攻防後，陳綺貞在2024年1月的庭訊後首度哽咽發聲，痛心表示自己獨立出資的母帶要不回來，鍾成虎也拒絕接受查帳。最讓她恐懼的是，她甚至聽說有些演唱會合約上的簽名根本不是她親筆簽的，害怕直呼：「到底在跟他在一起這十幾年裡面，還有多少我不知道的事情。」如今隨著刑事訴訟的不起訴結果出爐，也讓喧騰多年的舊愛翻臉風波，暫時告一段落。