交通部最新道安數據揭露，台中市去年（114年）行人死亡人數高達 57 人，不僅位居全國之冠，更寫下連續三年攀升的慘淡紀錄。民進黨台中市議會黨團總召周永鴻今（13）日痛批，台中已成名副其實的「行人地獄」，市長盧秀燕應停止政治秀，親自統籌跨局處資源，落實增設「實體人行道」，還給市民安全的步行空間。周永鴻指出，改善行人環境不應是單一局處的「單打獨鬥」。他直言，市府過去不僅工程進度嚴重落後，甚至連綠底斑馬線等基本標線都出現嚴重剝落，顯示各局處各自為政、虛應故事。面對連續三年惡化的死亡數據，他對市府提出兩大嚴正要求。一、拒絕表面功夫，全面增設「實體人行道」。周永鴻批評，市府過去花過多心思在「洗白」城市形象，甚至曲解外媒報導吹噓台中適宜步行，卻無視市民出門時的真實恐懼。他要求交通局與建設局打破部門本位，針對易肇事路口與危險路段，以「實體分隔」取代「標線畫設」，確保行人步行空間不受車輛侵擾。二、市長應拉高層級，親自統籌跨局處盤點。「與其急著處理遠在天邊的訪美政治學分，不如正視近在眼前的市民性命。」周永鴻遺憾表示，盧秀燕市長近期心思疑似多在炒作訪美行程，將其包裝成個人的「總統面試」，卻怠慢了基礎市政。他強調，市長應立即拉高決策層級，主導交通局、建設局等相關單位，提出具體改善計畫。周永鴻強調，過去的怠惰已造成無法挽回的悲劇，市府不應再推諉卸責，必須用實際行動證明改善交通的決心，別讓「平安回家」成為台中市民奢求的願望。台中市政府表示，依交通部道安資訊平台統計，114年台中市整體30日交通事故死亡291人，較112年同期減少24人、降幅7.6%，減少人數為六都最多；行人死亡57人，其中第四季已降至9人，較前三季平均16人減少，顯示改善已有初步成效，但仍有持續精進空間。交通局表示，市府道路交通安全會報由市長親自主持，並透過跨局處合作推動交通安全政策，每月由警察局進行事故分析，檢視A1事故較高行政區，優先研議工程改善及交通管理措施；同時依行政院行人交通安全政策，整合交通局、建設局、都發局、教育局、停車管理處及警察局等單位資源，從工程、教育及執法多面向持續改善行人環境，打造安全友善的行人城市。建設局表示，市府持續推動人行道建設，自108年至今已新增及改善人行道198公里，其中114年新闢16.367公里、改善12.5公里；並依實際使用需求，逐步將既有標線型人行道檢討改為實體人行道，例如太平區新高國小、東區成功國小及北區健行國小周邊已完成改善，以提升學童通學安全。同時也持續辦理人行環境現況調查，盤點人行道受阻情形，規劃分年分期建置計畫，逐步改善人行環境，打造安全宜居的步行城市。