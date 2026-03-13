我是廣告 請繼續往下閱讀

▲拉米瑞茲強調，排在第2棒的近藤健介將是保護大谷翔平並牽動整體戰略的靈魂人物。（圖／美聯社／達志影像）

日本武士隊將在台灣時間15日（當地時間14日）的2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）8強賽中，於邁阿密迎戰隊史首度在WBC交手的委內瑞拉。對此，出身委內瑞拉、對日本棒球瞭若指掌的前日本職棒橫濱DeNA總教練亞歷克斯·拉米瑞茲參與了日本電視節目連線，深入分析委內瑞拉戰力，並直指對手「不會短打」的打擊習性。在TBS電視台與富士電視台的節目訪問中，亞歷克斯·拉米瑞茲表示，本屆委內瑞拉隊展現出極具侵略性的球風，絕對是賽事中「最強的球隊之一」。然而，他也一針見血地點出委內瑞拉的戰術盲區：「委內瑞拉不會短打。」這項特質將使日本隊在防守預測上擁有更明確的方向。針對如何突破委內瑞拉強大的投手陣容，亞歷克斯·拉米瑞茲認為「沒有MLB經驗的重砲手」將是勝負關鍵。他解釋，委內瑞拉投手對於這些選手的情報掌握較少，且習慣選擇正面對決，這正是日本隊的進攻大好機會。他特別點名剛挑戰MLB的村上宗隆（芝加哥白襪）、岡本和真（多倫多藍鳥），以及留在日職的牧秀悟（DeNA）與近藤健介（福岡軟銀鷹），將是決定戰局的核心人物。他也預測了日本隊的理想先發打線：【1】大谷翔平【2】近藤健介【3】鈴木誠也【4】吉田正尚【5】村上宗隆【6】岡本和真【7】牧秀悟【8】若月健矢【9】源田壯亮他強調，排在第2棒的近藤健介將是保護大谷翔平並牽動整體戰略的靈魂人物；而若讓源田壯亮埋伏在第9棒，將使打線形同擁有兩名核彈頭，給予對手極大壓力。至於日本球迷引頸期盼大谷翔平在WBC登板投球的可能性，亞歷克斯·拉米瑞茲則果斷否定。他指出，儘管大谷翔平在12日參與了實戰打擊練習投球，但基於大谷翔平與洛杉磯道奇隊之間的合約承諾，這是一個「連羅伯茲總教練也無法干預的問題」，因此大谷翔平在本屆賽事中絕對不會上場投球。