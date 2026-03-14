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▲「屏藏心」原創IP特展3月28日起於屏菸1936文化基地登場。（圖／屏東縣府提供）

休園整修半年的屏菸1936文化基地將於3月28日重新開放，除迎來屏東縣立美術館正式啟用外，也同步推出台灣原創IP特展「屏藏心」，邀請六組人氣角色參與，打造融合收藏文化與角色魅力的次文化展覽空間。屏東縣政府文化處表示，「屏藏心」特展於屏菸8號倉庫展出，集結六組風格鮮明的台灣原創角色，包括「H.H先生」筆下深受粉絲喜愛的角色美美；可愛逗趣的「鯊魚先生Mr.Shark」帶來互動驚喜；「囂搞Shaogao」以幽默日常打造趣味場景；「方坊Square Studio」以情緒主題營造療癒氛圍；「如意．RuRu」呈現富藝術感的沉浸式空間；以及「摩沙熊與石虎帕帕」展現屬於台灣的可愛角色文化。不同IP各自延伸出特色場景，使整體展覽宛如一座創意角色遊樂園。文化處指出，近年台灣原創角色IP逐漸受到關注，許多創作者透過插畫與設計在社群平台累積人氣。「屏藏心」特展以人們對角色與物件的收藏情感為概念，透過實體展覽空間讓角色從平面與網路走入生活，成為民眾可互動、拍照與體驗的文化場景。民眾購買屏菸常設展一般票199元即可參觀特展，屏東縣民則可免票入場。文化處表示，隨著屏東縣立美術館啟用，屏菸1936文化基地將成為南台灣藝術文化新地標，未來也將持續透過多元展覽與活動，展現屏東大博物館的文化能量。