伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）放話繼續關閉荷姆茲海峽，中東危機難解，國際油價水漲船高，對一般民眾的衝擊也將逐漸顯現。對此，機票達人「蓋瑞哥」直言，機票漲價是必然發生，呼籲正在規劃下半年到明年初旅遊的朋友，這幾天看到價格不錯就趕快下手。「蓋瑞哥」指出，隨著燃油費上漲，未來台灣飛日本、韓國、東南亞票價都會上漲，飛曼谷機票可能「會調漲到近萬元，甚至超過」。由於荷姆茲海峽封鎖加上中東戰火未歇，高盛今（13）日表示，上調布蘭特原油3月均價預測至超過每桶100美元。不過，儘管短期油價將上行，高盛對油價長期走勢的判斷相對審慎，認為布蘭特原油4月均價就會回落至每桶85美元，並在年內逐漸下降至每桶70美元的低點區間。但高盛也警告，若中東石油供應中斷超過2個月，油價可能觸及更高峰值，並持續維持在較高水準直到年底。油價高漲衝擊全球，對此，旅遊粉專「蓋瑞哥機票獵人」表示，機票價格可能大漲，呼籲大家快下手。「蓋瑞哥」表示，國泰航空已經公告3月18日新生效的燃油費，短程線漲幅1～3千元，日本線漲幅較少，來回漲1200元。「蓋瑞哥」指出，以國泰東京午去午回的班機來說，最低價會從1.3萬調漲到1.4萬左右，常態價可能會落在1.6萬元。「蓋瑞哥」強調，如果其他台籍航空也跟進的話，未來日本線早班機票大概會來到1.8萬元、晚班機票也要1.4萬元左右，韓國線機票可能落在1.1～1.3萬元之間。至於東南亞線機票，現在很便宜的7000元宿霧、8000元曼谷，未來都可能會調漲到近萬元，甚至超過。而長程線油耗成本更高，之後飛美西機票可能要近3萬、直飛歐洲更可能突破4萬元。「蓋瑞哥」建議，如果正在規劃下半年到明年初的機票，這幾天春季旅展若看到不錯的價格就趕快下手，因為漲價「必然」發生，但是旅展促銷「不一定」可以抵銷這個漲幅。