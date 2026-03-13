大陸冷氣團及輻射冷卻影響，夜晚及清晨氣溫明顯偏低，中央氣象署已發布「低溫特報」，今（13日）晚至明（14日）清晨臺中以北、南投、雲林至高雄、宜蘭及花蓮局部地區有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，請注意。
⚠️低溫特報
📍影響時間：13日晚上至14日上午
📌黃色燈號：新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣
氣象署預報指出，明（14）日大陸冷氣團逐漸減弱，白天氣溫回升，輻射冷卻影響，各地早晚天氣仍偏冷；臺灣各地及澎湖、金門、馬祖為晴到多雲，日夜溫差大。明天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海、恆春半島及馬祖有長浪發生的機率，請注意。
📌低溫特報怎麼看？
🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下。
🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下，或平地最低氣溫攝氏10度以下、且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下。
🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下。
資料來源：中央氣象署
