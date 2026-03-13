我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著2026年世界棒球將典賽（2026 World Baseball Classic）C組比賽落幕，中華隊以兩勝兩敗的成績做收，雖無緣晉級八強，但靠著選手們堅持到底不放棄的精神，在預賽中擊敗韓國隊，寫下經典賽隊史首次擊敗韓國的紀錄，令球迷為之動容。喜愛分享繪畫作品的台灣投手莊陳仲敖，在賽後為中華隊畫下作品，透過畫作記錄這次的回憶。近日莊陳仲敖在社群平台Threads上發布最新作品，並寫下「將WBC的回憶放進畫裡。」圖中能看見中華隊所有選手們的縮影，以及辛苦付出的教練團們。另外更是特別繪出隊長陳傑憲、擊出重要全壘打的費仔（Stuart Alexander Fairchild）以及張育成，以及因身體狀況，未能參加的李灝宇及龍仔（Jonathon Brian Long），令無數球迷淚目，更有網友在貼文下留言：「臺灣最強畫家兼投手」、「被棒球耽誤的畫家」這次經典賽莊陳仲敖對戰捷克交出2局飆出4次三振、無失分的好投，幫中華隊拿下重要的首勝。莊陳此次的好表現也受到母隊奧克蘭運動家隊的關注，去年在2A奮戰的他，在看到經典賽後的好表現後，將他升到3A，離大聯盟更近了一步。