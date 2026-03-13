我是廣告 請繼續往下閱讀

▲開路先鋒塔提斯（Fernando Tatis Jr.）是多明尼加在經典賽的攻勢發動機。（圖／美聯社／達志影像）





▲多明尼加的進攻火力堪稱史上最強，先發打線的九名球員去年在大聯盟皆至少敲出20支全壘打，包含強棒索托（Juan Soto）也在陣中。（圖／美聯社／達志影像）

世界棒球經典賽（World Baseball Classic）八強淘汰賽將在邁阿密馬林魚主場正式引爆，儘管外界普遍看好多明尼加隊能順利晉級，但普荷斯強調，在這種短期盃賽中，球隊絕對沒有犯錯的空間，必須發揮強大的進攻火力與防禦穩定性才能克敵制勝。擁有生涯703支全壘打與3座最有價值球員獎座的名人堂傳奇球星普荷斯，對於即將到來的對手展現高度尊重。普荷斯指出，雖然目前對於南韓隊的數據情資相對有限，但球隊會信賴現有的分析報告，並確保球員能在比賽中精準執行計畫。多明尼加在小組賽以4：0的完美戰績從D組脫穎而出，展現出奪冠大熱門的氣勢，目標鎖定在美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）最高殿堂所在的土地上奪下隊史另一座金盃。多明尼加此役將派出費城費城人左投C.桑契斯（Cristopher Sanchez）掛帥先發。身高185公分、體重86公斤的桑契斯去年在MLB美國職棒大聯盟（Major League Baseball）表現神勇，繳出13勝5敗、防禦率2.50的成績單，並送出212次三振，勇奪國家聯盟賽揚獎票選第二名。儘管桑契斯在小組賽對陣尼加拉瓜時僅投1.1局便失3分表現欠佳，但他表示已調整好心態，將與投捕教練合作積極進攻好球帶。普荷斯也透露，球隊已為桑契斯制定完整戰術，後續實力堅強的牛棚戰力也隨時待命。多明尼加的進攻火力堪稱史上最強，先發打線的九名球員去年在大聯盟皆至少敲出20支全壘打。目前多明尼加在世界棒球經典賽多項數據領先群雄，包括全隊合計13支全壘打、攻下41分、獲得33次保送，團隊打擊率高達3成13，上壘率與長打率也分別來到4成58與6成72的高水準。普荷斯認為，擁有這份強大的火力支援是先發投手的最強後盾，只要能將防守失誤降到最低，利用對手的失誤發動進攻，多明尼加非常有信心能在這場一戰定生死的淘汰賽中取勝。