2024年8月台中市發生一起家暴致死案！一對分居夫妻為慶祝大女兒生日團聚，不料27歲廖姓生父竟因9個月大次子哭鬧，涉嫌對男嬰甩巴掌、抓雙腿懸空倒吊、抓頭猛撞牆及地板，最後更將男嬰塞入木箱「罰站」致死，檢方去年依凌虐幼童致死罪嫌起訴楊男。台中地方法院於今日（13日）由國民法官開準備庭，然而，廖男竟在庭上全盤否認犯行，辯稱男嬰傷勢與他無關。檢警調查，男嬰生母23歲甘女與生父27歲廖男，兩人當時已離婚分居，2024年8月19日為了幫大女兒慶生，甘女帶著2歲女兒跟9月大的男嬰，前往台中找前夫相聚，怎料，8月22日凌晨，廖男疑似因男嬰半夜哭鬧情緒失控，不僅徒手甩巴掌、持玩具瘋狂毆打，甚至一度抓住男嬰的雙腿使其倒吊懸空，又抓頭猛撞地板、牆面，最後還將他強行塞進木箱內「罰站」。直到當天下午17時，甘女起床才發現，男嬰面部朝下、全身發黑無生命跡象，第一時間誤以為兒子是因趴睡導致窒息，緊急送醫後，男嬰仍因頭部外傷致顱內出血，併有橫紋肌溶解死亡，且男嬰右大腿還有13x8公分、左大腿和左膝各有9x5公分、3.5x3公分的皮下軟組織水腫，微血管瘀血。台中地檢署於去年7月偵結，依凌虐幼童致死等罪嫌起訴廖姓生父。今天由台中地院國民法官首度開庭審理，面對檢方指控，廖男在庭上否認犯行，他辯稱當時只是將兒子「放進」木箱，還有拿枕頭讓孩子靠著，並非強行塞入，更聲稱男嬰身上的傷勢與自己無關，請求甘女出庭，還原事發經過。