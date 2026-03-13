我是廣告 請繼續往下閱讀

▲法務部常務次長馮成表示，在陽光女子合唱團電影的世界裡，看見這些「犯過錯的人」也是有感情、有故事、有希望的，他們也有愛人與被愛的資格和能力。（ 圖／ 台灣大哥大提供）

▲《陽光女子合唱團》導演林孝謙(左1)、編劇呂安弦(右1)、主演翁倩玉(右2)與台灣大內容發展副總經理鄭偉柏(左2)一同手比7，象徵《陽光》票房正式突破7.3億元。（圖／台灣大哥大提供）

▲《陽光女子合唱團》票房破7.3億，榮登台灣電影史票房冠軍。（圖／台灣大哥大提供）

台灣大哥大共同投資出品電影《陽光女子合唱團》繼日前勇奪「台片影史票房第一」寶座後，台灣售票金額持續飆破7.3億，即將邁向台灣影史票房總榜(含好萊塢電影)前10名。自1月12日上映以來，蟬聯「全台單日票房」冠軍逾兩個月，展現強勁長尾觀影動能，並陸續於馬來西亞、汶萊、新加坡、香港、澳洲、紐西蘭、美國及加拿大等地上映。為將電影凝聚的社會關懷轉化為實際行動，台灣大哥大董事長蔡明忠拋磚引玉，以個人「如是社會福利公益信託基金」名義，攜手財團法人臺灣更生保護會，於北、中、南舉辦三場公益包場，邀請近900位更生朋友及其家屬走進戲院觀賞《陽光女子合唱團》，讓電影傳遞的溫暖與力量走進真實人生。台中場於今(13)日壓軸登場，法務部保護司司長洪信旭、臺灣更生保護會董事長張斗輝、臺中高分檢檢察長林錦村、臺中地檢署檢察長洪家原等長官親自蒞臨參加；高雄場則於3月9日舉辦，由法務部常務次長馮成、高雄高分檢檢察長朱家崎、高雄地檢署檢察長黃元冠與高雄女監典獄長饒雅旗等到場支持；台北場在2月13日已舉行；台灣大內容發展副總經理鄭偉柏三場全程參與。長期關注更生復歸議題、並贊助臺灣更生保護會的台灣大哥大董事長蔡明忠表示，《陽光女子合唱團》能夠不斷刷新台灣影史票房紀錄，最關鍵的力量來自觀眾。每一位走進戲院、與故事同感悲喜的觀眾，展現了台灣社會深厚的共情力。董事長蔡明忠進一步表示，誠摯感謝主創團隊以深刻而真誠的視角，描繪台灣女性受刑人的處境，讓社會看見即使身處高牆之內，只要仍有愛與陽光，生命依然有重新合音的可能。電影不只是故事，更是一面鏡子，映照出每一個努力修補人生、尋求第二次機會的身影。此次透過個人「如是社會福利公益信託基金」舉辦公益包場，既是支持更生朋友，也期待社會能成為那道光，接住每一位努力重新站起來的夥伴。台灣大這次投資的不只是電影，更是寒冷冬天裡面，一個讓社會更加圓滿的暖爐。董事長蔡明忠也特別指出，台灣大哥大透過精準投資、耐心陪跑，與集團資源挹注，將具備全球市場潛力的故事，化為有力量的影像，不只贏得本土與國際市場的觀眾青睞，更希望帶動理解與對話。隨著《陽光女子合唱團》陸續於國際市場上映，期待這股來自台灣的正向和聲跨越國界，讓世界看見台灣文化所蘊含的溫度。法務部常務次長馮成表示，在《陽光女子合唱團》電影的世界裡，我們看見每個角色背後交織的遺憾與過錯，這些「犯過錯的人」也是有感情、有故事、有希望的，他們也有「愛人」與「被愛」的資格和能力。事實上，人生有時候很艱難，在很多的時候我們會碰到一些挫折或者犯錯的時候，但是只要我們能夠加以改正、鼓起勇氣繼續往前走，我們就可以看到陽光，我們就會有溫暖。一位曾「攜子入監」並順利重返社會的女性更生朋友，在觀賞《陽光女子合唱團》後分享自身經歷。她表示，自己的人生與電影中的角色「惠貞」有著相似軌跡，曾在獄中陪伴孩子成長，也為了孩子下定決心改變自己，透過在獄中努力表現，重新迎來人生的「第二次機會」。正如《陽光》劇中台詞所說：「也許我們永遠無法彌補過去犯的錯，但也請不要忘記，我們還擁有愛人的能力。」