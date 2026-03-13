世界棒球經典賽8強賽即將登場，南韓隊將面對本屆火力最兇猛的球隊多明尼加。從整體數據到球員名單，多明尼加打線被外界形容為「地球最強打線」，不僅明星雲集，更具備恐怖長打能力，成為南韓晉級路上最艱難的一道關卡。
本屆賽事中，多明尼加在分組賽展現壓倒性攻擊力，4場比賽敲出40支安打、13支全壘打、攻下41分，團隊打擊率高達0.313，OPS更達1.130，打擊率、全壘打、得分與OPS四項主要打擊數據全部排名第一，火力甚至被評為比美國與日本更具破壞力。
九人打線合計264轟 明星陣容堪稱夢幻隊
多明尼加先發打線堪稱全明星等級，右外野手小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、二壘手馬提（Ketel Marte）、左外野手索托（Juan Soto）、一壘手葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、三壘手馬查多（Manny Machado）、指定打擊卡米內羅（Junior Camineiro）、中外野手羅德里奎茲（Julio Rodríguez）、捕手威爾斯（Austin Wells）與游擊手佩多莫（Gerardo Perdomo）組成恐怖打線。
除了威爾斯外，其餘球員都擁有美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）明星賽資歷。去年九名先發球員在大聯盟合計轟出264支全壘打，其中索托43轟、卡米內羅45轟、羅德里奎茲32轟、馬提28轟與馬查多27轟都屬長打型重砲。
曾在分組賽交手的荷蘭隊總教練瓊斯（Andruw Jones）就感嘆：「我看過很多打線，但在經典賽看到這樣的陣容真的太誇張了。」瓊斯球員時期在大聯盟累積434支全壘打，是5屆明星賽與10屆金手套得主。
替補火力同樣驚人 板凳深度堪稱奢華
即使是板凳席，多明尼加仍然星光熠熠。擁有335轟生涯全壘打的桑塔納（Carlos Santana）擔任代打與一壘替補，外野手克魯茲（Oneil Cruz）去年也轟出20支全壘打，本屆分組賽兩場比賽3打數3安打並擊出2轟。
捕手替補拉米瑞茲（Agustín Ramírez）去年同樣有21轟表現，使得整支球隊從先發到替補都充滿長打威脅。
卡米內羅45轟領銜火力 甘願為球隊扮配角
其中最受矚目的打者之一是22歲的卡米內羅。這名坦帕灣光芒主力三壘手去年出賽154場，繳出打擊率0.264、45轟、110分打點與0.846OPS的成績，是多明尼加隊內全壘打王。
然而在馬查多坐鎮三壘情況下，他在國家隊多半擔任指定打擊。卡米內羅對此毫不在意，他笑說：「就算要我負責搬水也沒問題，這支球隊全都是明星。」
分組賽中，卡米內羅14打數4安打、2轟、5分打點，OPS達1.089。他也表示對接下來比賽充滿信心，希望能持續保持火熱手感。
面對這樣一條火力驚人的打線，南韓投手群將迎來本屆經典賽最嚴峻考驗。若想再創奇蹟晉級，如何壓制多明尼加長打群，勢必將成為比賽勝負關鍵。
