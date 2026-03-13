我是廣告 請繼續往下閱讀

美國聯手以色列對伊朗發動打擊行動，中東戰火持續升溫。白宮近期不斷透過迷因影片宣傳攻擊伊朗的行動，13日又透過官方X帳號發布一段影片，將任天堂的《Wii Sports》遊戲畫面，與美國轟炸伊朗的瞄準影像混剪，引發議論，許多民眾在白宮X下方留言召喚有「最強法務部」之稱的任天堂法務。白宮X帳號發布了這段影片，使用《Wii Sports》的遊戲畫面，包含網球球員發球命中標靶後，變成瞄準伊朗地面目標轟炸的畫面，此外，高爾夫選手將球擊上果嶺、射箭選手命中靶心、棒球場上打者將球擊出、格鬥選手命中對手要害、籃球場上球員灌籃，諸如此類的畫面全數接著伊朗遭精準轟炸的宣傳片；白宮還在貼文附上「UNDEFEATED.（不敗）」字樣。事實上，白宮近期不斷使用各種動漫與電影畫面改編成宣傳片，引發許多質疑，包含使用《寶可夢》風格設計圖片，加上「讓美國再度偉大」的川普式口號。包含《絕命毒師》、《變形金剛》、《死侍》、《遊戲王》等作品都被拿來改製，引來《遊戲王》動畫官方 X 帳號發出聲明，直指白宮未取得授權便使用他們的動畫畫面，強調原作與動畫相關人士均未參與此事，也從未授權給白宮使用。許多民眾在白宮X下方留言，標記了任天堂的X帳號，希望任天堂出來澄清，亦有部分網友吐槽，「白宮媒體部門是由五歲小孩經營的嗎？」根據NBC報導，到目前為止，白宮已在各大社群媒體平台發布了大約十多段類似影片，試圖為軍事行動拉抬聲勢並吸引外界關注美國在伊朗的軍事打擊；報導指出，這些影片也代表著川普政府在其第二任期對社群媒體策略的最新變化，利用熱門網路迷因（meme）風格，將迷因與川普的政策目標結合。這些做法曾多次引發爭議，例如當政府官方帳號使用極右翼極端分子常用的詞語時。白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）則回應，「這是我們非傳統與傳統媒體策略的一個顯著案例，而這些策略已被證明非常成功。在過去幾天裡，白宮影片已產生超過20億次曝光。人們正在討論這場戰爭的巨大成功，以及美軍對伊朗恐怖分子的徹底摧毀，而這正是我們的目的。」