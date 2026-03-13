LINE已讀不回、對方突然收回訊息等等的狀況經常在聊天中引發各種小劇場。到底該如何做到「無痕偷看」？甚至破解已經收回的訊息？其實iPhone能靠「Siri」將收回的文字原音重現，三星用戶能靠官方內建的超實用App《NotiStar》，不僅偷看訊息不會被發現，就連對方「收回訊息」也照樣能看得一清二楚。

▲LINE收回訊息可以透過siri破解，喚醒Siri並說：「嘿Siri，幫我讀LINE訊息」，Siri就會唸出最新對話內容。（圖／記者周淑萍攝）
iPhone限定：Siri神破解「收回訊息」

有網友實測發現，LINE的收回訊息竟然可以靠iPhone的Siri功能來破解，只要對方傳送訊息後收回，且聊天室內「沒有出現新的訊息」，就可以喚醒Siri並說：「嘿Siri，請幫我讀LINE訊息」。Siri就會一字一句唸出最新的對話內容，連同對方剛剛收回的文字也會原音重現。

《NOWNEWS》記者之前實測，只要聊天室沒出現新對話，無論是否已讀過，Siri真的能將收回的訊息唸出來，內容一模一樣。不過要注意，若聊天室出現新對話，Siri就只會唸出最新內容，無法針對先前的收回訊息進行查看。

▲經《NOWNEWS》記者實測，只要LINE聊天室中沒有出現新的訊息，無論有沒有已讀過聊天室，都可以請Siri幫忙一字一句唸出來。（圖／記者賴禹妡翻攝）
iPhone偷看LINE「不已讀」 

如果只是想單純偷看訊息而不留下已讀紀錄，iPhone用戶還有以下幾種超實用方法可以操作：

透過通知中心預覽：在手機「設定」>「通知」中找到LINE，將鎖定畫面外觀的「顯示預覽」設定為「永遠」，只要不點開通知，就能在解鎖畫面或通知中心預覽訊息。

Haptic Touch長按：在LINE聊天室列表中，對著想偷看的未讀訊息重按或長按螢幕，即可跳出訊息預覽畫面，讓用戶查看內容而不會被標記已讀。

飛航模式斷網偷看：開啟LINE讓資料同步後，切換成「飛航模式」並關閉Wi-Fi與行動網路。在離線狀態下點開聊天室看訊息不會顯示已讀，但要注意，只要一恢復網路，對方就會看到已讀標記，適合用來短暫拖延回覆時間。

▲三星專屬的《NotiStar》App可以整合LINE通知進行預覽，即便對方收回訊息，通知內依舊可以查看訊息。（圖／記者周淑萍攝）
三星手機專屬外掛：回收無效！超強App「NotiStar」

其實三星用戶早就有一款官方內建的超實用App《NotiStar》，不僅偷看訊息不會被發現，就連對方「收回訊息」也照樣能看得一清二楚。設定完成之後，想先偷看訊息就能直接到《NotiStar》上查看，但通知的文字還是有上限，記者實測大約超過200字的內文就無法預覽，且即便對方已經回收LINE的訊息，但《NotiStar》App是彙整所有通知，所以先前傳送的通知不會同步收回。同時還能自訂想要想先哪些通知像是Gmail 或 YouTube，以及設定關鍵字過濾等通知。

操作《NotiStar》路徑：三星Galaxy Store下載《Good Lock》App > 從《Good Lock》Apps選項內找到《NotiStar》下載並允許存取通知權限。

資料來源：LINE三星

▲《NotiStar》App可以彙整所有通知。（圖／記者周淑萍攝）
