據悉，《遊戲王》上月底推出的「LIMIT OVER COLLECTION -THE HEROES-」超框包，其特色在於卡圖突破傳統邊框限制，將繪圖範圍延伸至卡片邊緣，且部分超框卡加入限量編號系統，增加收藏價值。其中的「編號版黑魔導」更是在日本拍賣網站上拍出約600萬日圓的高價，吸引眾多玩家追逐。事發當天，苦主的女友在臉書發布影片，畫面中可見他抱頭踱步、語帶哭音痛喊，而稀有卡片的邊緣被剪刀意外剪壞。影片隨即在卡牌社群與全球社群媒體迅速流傳，網友紛紛留言安慰，並笑稱這張卡「變成全球唯一」，可能更具收藏價值。苦主事後在社群平台表示：「玩了15年遊戲王，剛好這個月要過生日，也許今天就是被選中的那一天」、「真的做了一回社長」。其女友也幽默留言：「OK，車子的頭期款沒有囉」，並透露他買了許多包卡牌，只有這包卡出了大事，彷彿命運安排般巧合。網友們也引用《遊戲王》角色海馬瀨人（Seto Kaiba）梗，調侃苦主成了「社長」，因漫畫與動畫中海馬為了成為唯一擁有「青眼白龍」的決鬥者，曾當眾撕毀重複卡片。此哏用來形容那些意外毀損極稀有卡片的玩家，引發卡迷共鳴。儘管卡片毀損讓玩家瞬間心碎，但這起事件也意外吸引全球《遊戲王》粉絲關注，有人認為，或許這張「受傷的黑魔導」未來在收藏市場上會成為更特殊的存在，成為卡牌歷史中的獨一無二傳奇。