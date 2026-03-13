我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市龍井區日前發生一起外送員受困山區意外。一名37歲張姓外送員於晚間8時許送餐途中，因誤信手機導航，受困於地勢險峻、草木叢生的墓區小徑。由於山路崎嶇且機車輪胎深陷土坑，張男在驚恐與體力耗盡下報警求助，警方隨即利用社群軟體定位，僅花10分鐘便成功尋獲受困者。據了解，張男當時為趕時間送達餐點，跟隨導航進入龍井區南崗路旁的山間小路。不料路徑越發狹窄且地處偏僻墓園，張男在山區盤旋近1小時，最終因輪胎卡進土坑進退兩難。台中市烏日警分局犁份派出所接獲報案後，第一時間與張男互加 LINE 好友，並請其發送「即時位置定位」。警方憑藉精確座標，迅速在荒僻山徑中找到滿身狼狽的張男，除了給予心理安撫，更合力將機車推離土坑，引導其返回主要幹道。張男脫困後餘悸猶存，頻頻感謝人民保母的及時援助。犁份派出所所長林正和呼籲，山區路況複雜且收訊不穩，民眾若不幸受困，可尋找附近電線桿編號或明顯地標告知警方，以利爭取黃金救援時間。