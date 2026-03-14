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國際知名運動品牌New Balance、ASICS等合作夥伴，製鞋服務商中傑投資控股13日舉辦法說會。中傑董事長劉安哲指出，今年目前審慎樂觀，但面對中東戰爭仍有所警惕，預期下半年可能影響製鞋業，如原物料供應商反應成本等，因此透過優化計畫，希望減少對毛利率的影響。中傑-KY不只打入中國高端運動品牌安踏旗下的 FILA、迪桑特（Descente）及李寧供應鏈，劉安哲表示，近期也開始ASICS（亞瑟士）合作服務印度當地市場，品牌總量加起來有8000萬雙，持續看好，並洽談從印度出貨到其他地區。中傑-KY董事會已決議配發每股5元的超額現金股利，以今(13)日收盤價計算，現金股利殖利率達6.1%。劉安哲表示，不僅是對股東長期支持的實質回饋，更充分展現中傑健康財務體質的實力。中傑去年啟動內部改革「StridePlus」管理優化計畫，在客戶開發與供應商管理上陸續展現成果，在導入自動化成效顯著將擴大推行，整體以優化營業利益率為目標。另，在產能規劃方面，今年資本支出預估約落在2,000萬至2,800萬美金間，持續穩定擴產計畫。然而面對中東局勢，劉安哲說，不管任何戰爭對消費的影響都會有所警惕，現在石油價格從60多元一路攀升至100元，會間接影響原物料供應不排除會在下半年影響製鞋業，會盡量減少對毛利率影響。目前第二季訂單利用率已達九成，下半年持續確保可以滿足訂單。另外，總經理劉佑軒表示，原物料在鞋子成本佔約50%至55%，而價格會直接反映到品牌客戶報價單，因此可能會影響品牌方的毛利，對鞋廠來說影響較小。今年中傑推進重點為印尼廠，東爪哇廠已在2025年十月底開工，預計今年底或2027年初開出產能。越南北𣴓廠已於2025年第三季開始投產，去年底已有成型鞋小量出貨，時程提前推進。印度廠去年年產量約60萬雙，可望逐步提升，在迎接新客戶下，今年年產量預估190萬雙，滿載產能為 210 萬雙。展望長期願景，中傑目標十年內達成年出貨量超過8,000萬雙，實現規模倍增與穩健獲利成長。同時，公司以股東權益報酬率 (ROE)為營運核心目標，運用靈活決策以兼顧利潤率與資產運用效率，目標長期ROE達 20%以上，優於同業平均的水準。