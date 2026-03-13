我是廣告 請繼續往下閱讀

日本導演合作《咒》的美術團隊 將社群網路詛咒搬上大銀幕

日本驚悚恐怖電影《咒死你》即將在4月10日在台上映，這部片是日本鬼才導演宇賀那健一的最新創作，他曾經導過《愛到殺必死》、《我們都是宇宙人》、《我是惡魔內臟中的犧牲品》等邪典電影，受到許多愛看驚悚類型電影觀眾的喜愛！這也是宇賀那健一首次合作《咒》美術團隊，以及結合台日演員以及跨國拍攝的恐怖電影，包含日本女星海津雪乃、台日混血楊宇騰（YU）、台灣演員邵奕玫、大谷主水（夢多）、范瑞君多位演員。《咒死你》導演宇賀那健一以獨特的視覺美學著稱，這次他特別將場景橫跨台日兩地，讓台灣觀眾們看到日本的都市感，加上運鏡與角色的連結，把片中詭異氛圍充分展現。由於導演對於台灣恐怖電影的喜愛和偏好，也特別邀請了台灣票房電影《咒》的美術團隊，他們負責操刀所有在台灣恐怖氛圍的呈現。宇賀那健一也表示：「社群媒體的恐懼是不分國界的。台灣特有的宮廟文化與狹窄巷弄，與日本的都市疏離感結合後，產生了一種前所未有的壓迫感。」這也是《咒死你》從預告中就想要傳遞給觀眾的感受。今日也公布了《咒死你》的預告和海報，導演也在電影中陳述現代人對於手機、社群媒體的黏著度，同時在社群背後想要主掌自己的發言權，但是卻也給人省思，到底躲在鍵盤後面的是什麼？《咒死你》在預告中看到海邊的無名女屍，接著男主角楊宇騰則說出：「這裡的人相信那個詛咒，實際上也有不少人因此喪生。」同時在影像上看到許多的靈異現象、血腥畫面、隱藏身後的女鬼和敲打紙紮人的畫面，到底這背後有什麼不為人知的可怕內幕？《咒死你》講述在東京工作的璃子，某天不經意在台灣友人的社群照片中，看見「夠了！你們全部都去死」的詭異留言，照片陰暗角落，更悄悄站著㇐名長髮披面的紅衣女子。不安的璃子透過前男友，意外得知友人其實早在半年前離奇逝世，死因不明，然而帳號卻持續更新，語氣宛如陌生人。好奇驅使下，璃子室友也嘗試到社群下留言，卻收到一段毛骨悚然的致命影片，讓璃子不得不前往台灣，試圖找出神祕詛咒背後的真相。電影將於4月10日在台上映。