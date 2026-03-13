許多人在今天應該都有收到必勝客官方LINE通知「感謝你熱血應援，恭喜獲得「丸勝日式章魚燒兌換券」，還提醒要憑著活動序號在3月底前兌換，但隨即又發出聲明表示此訊息為誤發，令人一頭霧水。經查，原來是必勝客將中獎訊息誤發給所有LINE好友了，官方只好趕緊澄清：以官方揭露的正式中獎名單為主。
必勝客今日通知LINE好友獲得「丸勝日式章魚燒兌換券」，訊息中還有兌換序號 「CPSP722228684807」，並提醒請將序號提供門市， 恕不得更換其他商品，且請於2026/3/31前完成兌換，兌換序號逾期失效。但是沒多久後又再度發訊息澄清：「稍早於本群組誤發之活動序號，僅限『正式中獎者』核對後兌換。」
《NOWNEWS》記者詢問必勝客，原來此訊息為誤發，幾乎所有LINE好友都有收到，因此真正的獲此獎品者需看官方公告之「正式中獎者」，必勝客並提及「對於內部作業疏失造成的誤解，我們深表歉意。感謝您的見諒。」
除了送「丸勝日式章魚燒兌換券」之外，必勝客也證實將漲價：「必勝客堅持提供高品質的產品與服務，每一個披薩都是由經過完整訓練的員工手工製作、熱騰騰送到顧客手中。因應近期人力費用、油電、食材與物料等成本波動，必勝客即日起調整部分商品價格。」漲價最多是「四小福」口味大披薩，調漲45元，另也有部分小披薩反而降低售價，以下列出有變動售價的品項。
◾️「四小福」565元→610元！變貴45元
◾️「熱帶鳳梨海鮮總匯」620元→660元！變貴40元
◾️「超級總匯」690元→720元！變貴30元
◾️「炙燒明太子嫩雞」690元→720元！變貴30元
◾️「雙層美式臘腸」565元→595元！變貴30元
◾️「日式照燒雞」565元→595元！變貴30元
◾️「彩蔬鮮菇」660元→680元！變貴20元
◾️「夏威夷」555元→565元！變貴10元
必勝客6款個人披薩漲價！「變貴4～6元」：
◾️「夏威夷」89元→95元！變貴6元
◾️「雙層美式臘腸」89元→95元！變貴6元
◾️「日式照燒雞」89元→95元！變貴6元
◾️「炙燒明太子嫩雞」115元→120元！變貴5元
◾️「超級總匯」115元→120元！變貴5元
◾️「彩蔬鮮菇」從105元→109元！變貴4元
必勝客：部分小披薩則是降價
必勝客強調，僅8口味微幅漲價；部分小披薩口味「降價30元」，包括「香濃蒜香海鮮」、「BBQ黃金嫩雞」等，多達51種比薩與烤雞、拼盤、義大利麵、燉飯等人氣商品皆維持原價。必勝客推薦，即日起至3月18日，「披薩外帶買大送大、外送買大送小」優惠持續，再加碼「指定大比薩套餐」，再送1.25L可樂1瓶。
資料來源：必勝客
我是廣告 請繼續往下閱讀
除了送「丸勝日式章魚燒兌換券」之外，必勝客也證實將漲價：「必勝客堅持提供高品質的產品與服務，每一個披薩都是由經過完整訓練的員工手工製作、熱騰騰送到顧客手中。因應近期人力費用、油電、食材與物料等成本波動，必勝客即日起調整部分商品價格。」漲價最多是「四小福」口味大披薩，調漲45元，另也有部分小披薩反而降低售價，以下列出有變動售價的品項。
◾️「四小福」565元→610元！變貴45元
◾️「熱帶鳳梨海鮮總匯」620元→660元！變貴40元
◾️「超級總匯」690元→720元！變貴30元
◾️「炙燒明太子嫩雞」690元→720元！變貴30元
◾️「雙層美式臘腸」565元→595元！變貴30元
◾️「日式照燒雞」565元→595元！變貴30元
◾️「彩蔬鮮菇」660元→680元！變貴20元
◾️「夏威夷」555元→565元！變貴10元
必勝客6款個人披薩漲價！「變貴4～6元」：
◾️「夏威夷」89元→95元！變貴6元
◾️「雙層美式臘腸」89元→95元！變貴6元
◾️「日式照燒雞」89元→95元！變貴6元
◾️「炙燒明太子嫩雞」115元→120元！變貴5元
◾️「超級總匯」115元→120元！變貴5元
◾️「彩蔬鮮菇」從105元→109元！變貴4元
必勝客：部分小披薩則是降價
必勝客強調，僅8口味微幅漲價；部分小披薩口味「降價30元」，包括「香濃蒜香海鮮」、「BBQ黃金嫩雞」等，多達51種比薩與烤雞、拼盤、義大利麵、燉飯等人氣商品皆維持原價。必勝客推薦，即日起至3月18日，「披薩外帶買大送大、外送買大送小」優惠持續，再加碼「指定大比薩套餐」，再送1.25L可樂1瓶。
資料來源：必勝客