一般人想到都市更新、危老重建，第一印象往往是「曠日廢時、動輒十幾年起跳」。然而，一項國家級的「都更新制」正徹底顛覆這個刻板印象！位於台北老屋密集的精華區，近期就有一個原本陷入僵局的重建案，透過國家住都中心出手輔導，竟然創下從受理到審查「3個月火速過關」的驚人紀錄，並於今（13）日正式動土 。
40年老宅解套 3個月通關創奇蹟
這塊成功解套的基地位於台北市中正區廈門街、鄰近古亭捷運站，面積約 103 坪 。國家住都中心表示，原址建物屋齡已超過 40 年，過去因國有土地夾雜在私有地之間，導致整體開發難度極高，申請人想走傳統都更卻因整合不易而頻頻卡關 。但在導入「國有房地危老協參」機制後，閒置國有地成功納入重建，從受理到審查通過僅歷時短短 3 個月 。
國家級「新制」發威 前期輔導成關鍵
為何能打破「都更卡關」魔咒？國家住都中心指出，這項新制成功的關鍵在於「前期積極輔導」 。在申請人製作計畫書期間，官方就直接協助釐清重建課題，大幅減少公文與補件往返的時間浪費，達成 3 個月快審過關的高效率，展現公部門活化土地的決心 。
預計 118 年完工 15 案已受惠神速通關
該案預計將於民國 118 年（2029年）落成，搖身一變成為地上 14 層、地下 2 層的現代化大樓 。國家住都中心表示，截至目前為止，透過「危老協參」機制已成功推動 15 件重建案，其中已有 8 案順利進入開工階段 。這項國家級新制，無疑為許多因公私土地夾雜而苦苦等待的屋主，提供了一條火速重生的新捷徑 。
資料來源：國家住都中心
