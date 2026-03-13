YouTube是台灣，近年來官方為加強打擊廣告攔截器、第三方YouTube應用程式，持續嘗試新的廣告形式，近日Google宣布，未來將在YouTube電視版導入「不可跳過30秒廣告」（30-second non-skippable ads），意味著未訂閱YouTube Premium的用戶，將無法跳過最長30秒的廣告，觀看體驗將會更惱人。
YouTube廣告越來越難躲！電視版導入「30秒不可跳過廣告」
Google近日宣布重要政策，表示YouTube將推出「30秒不可跳過廣告」，主要針對專門為聯網電視（CTV），也就是電視版YouTube與串流裝置的觀看族群，免費用戶在電視上觀看YouTube影片時，有機會遇到最長30秒且無法略過的廣告。
事實上，Google早在去年就開始進行相關測試，如今則是正式推出。至於為何突然有這些轉變？主要是為了確保品牌訊息能「完整播放」，避免因用戶跳過進而影響廣告效果。
Google近年來導入AI進行廣告投放管理，該廣告模式應用在Google Ads與Display&Video 360平台，系統會透過AI優化，在6秒串場廣告（Bumpers）、15秒標準廣告，以及僅限電視的30秒不可跳過廣告間動態調整，以此提高廣告觸及率與效率。
YouTube廣告躲不掉！訂閱Premium價格一次看
雖然多數用戶對於YouTube廣告政策更改感到不滿，但YouTube廣告營收確實驚人，根據研究公司MoffettNathanson估算，YouTube去年廣告營收達404億美元，打敗四大傳統媒體如迪士尼、NBC環球、派拉蒙天舞和華納兄弟探索的總和378億美元，規模甚至超越迪士尼，被視為全球最大媒體公司。
未來一般用戶若不想觀看廣告，最簡單的辦法就是直接付費訂閱YouTube Premium。以台灣價格來看，個人訂閱人要價199元、家庭訂閱方案每月479元，雙人訂閱方案每月299元，最便宜的則是學生方案，每月只要119元，還能免費試用1個月。
若是個人的話，也可以選擇訂閱Premium Lite方案，是價格較低的會員方案，大多數影片可享無廣告串流、背景播放及下載功能，每月只要119元，比Premium個人方案月費便宜40%，但官方強調搜尋、瀏覽介面仍可能會顯示廣告。瞭解詳情。
資料來源：Google、YouTube
