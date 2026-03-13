美國與伊朗持續交戰，戰事開銷急速攀升，五角大廈官員本週四首度公開證實，美國在伊朗戰爭第一週花費了約110億美元，這個數字已經接近一艘福特號航母的造價，不過，許多民主黨議員質疑五角大廈低報成本，認為實際燒掉的錢還要比110億美元多得多。
根據《Politico》報導，國防部代理主計長赫斯特三世（Jules Hurst III）在華盛頓舉行的一場國防峰會上表示，110億美元這數字只是「大約的估計」。赫斯特三世指出，辦公室正在為補充預算請求編制更全面的數字，五角大樓計劃在未來幾天內將補充預算請求提交給白宮和國會。
赫斯特三世提到，五角大樓已向國會議員提供了初步的作戰成本估計，例如彈藥消耗和飛行費用等，但拒絕透露具體細節。有看法認為，五角大廈針對伊朗戰爭的補充預算請求至少會達到500億美元，白宮和五角大樓尚未證實這個數字是否正確。
川普政府並未給伊朗的軍事行動設定確切的結束日期。川普之前表示，這次行動可能持續四週或更久，但國防部長赫格塞斯拒絕為任務設定時間表。
參議院撥款委員會國防小組民主黨議員庫恩斯（Chris Coons）質疑，五角大廈提供的花費數字是否存在低報，還有其他民主黨人也發出類似懷疑。庫恩斯表示，「我不確定這個數字是否包含了所有船舶、飛機、燃料、人員時間等作戰成本」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
赫斯特三世提到，五角大樓已向國會議員提供了初步的作戰成本估計，例如彈藥消耗和飛行費用等，但拒絕透露具體細節。有看法認為，五角大廈針對伊朗戰爭的補充預算請求至少會達到500億美元，白宮和五角大樓尚未證實這個數字是否正確。
川普政府並未給伊朗的軍事行動設定確切的結束日期。川普之前表示，這次行動可能持續四週或更久，但國防部長赫格塞斯拒絕為任務設定時間表。
參議院撥款委員會國防小組民主黨議員庫恩斯（Chris Coons）質疑，五角大廈提供的花費數字是否存在低報，還有其他民主黨人也發出類似懷疑。庫恩斯表示，「我不確定這個數字是否包含了所有船舶、飛機、燃料、人員時間等作戰成本」。
更多「美以聯手轟伊朗」相關新聞。