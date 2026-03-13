我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨前發言人蕭敬嚴投入新北市第11選區（汐止、金山、萬里）議員黨內初選，不過藍營內部不少人不滿他在去年大罷免期間落井下石，頻上綠營政論節目，卻未幫忙澄清，曾幫蕭敬嚴一起開記者會的中廣前董事長趙少康也遭藍營網友洗版。趙少康今（13）日受訪對此回應，國民黨不能只有乖乖牌，至於洗版的網友，都是假帳號，他一笑置之。趙少康說，蕭敬嚴過去參選新北市貢寮、雙溪選區，那是國民黨沒有人願意投入的艱困選區，因此他一直把蕭視為「年輕戰將」，也因此選擇支持。他指出，蕭敬嚴現在33歲，他自己當年當選議員時也只有31歲，而他在國民黨內時，同樣經常對黨中央提出批評與不同意見，與當時的總統李登輝意見不一，但國民黨不應全都是「乖乖牌」，即使蕭敬嚴曾提出批評，但若他講了10次支持國民黨的話、只有1次批評，外界也應該整體、公平地看待。趙少康也說，蕭敬嚴過去對民進黨提出不少批評、支持國民黨的發言，其實也可以剪輯出來讓外界公評，不能只放大批評的片段。他認為，許多國民黨民意代表不敢上綠營節目，但蕭敬嚴願意上節目發聲，這份勇氣也值得肯定，初選最終應交由選民決定，各方批評點到為止即可，不必持續追打。徐巧芯今也幫趙少康講話，呼籲藍營支持者，不必波及陪同或支持蕭的其他藍營政治人物，許多人過去其實不知道蕭敬嚴的離譜言論，且政治人物之間也有私人交情，蕭敬嚴即使曾批評多數藍營人士，但仍可能與少部分人保持朋友關係，這些人基於過去互相協助或情誼而表達支持，也屬人之常情。