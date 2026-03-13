我是廣告 請繼續往下閱讀

瓦城新品牌「美國首店」正式試營運 美國市場成最重要成長動能之一

連鎖餐飲集團瓦城泰統（2729）今（13）日公布2025年度財報，全年合併營收達新台幣61.04億元，創歷史新高。海外布局也邁出重要里程碑，全新品牌「Very Thai by 瓦城」美國首店已於今日正式試營運。集團表示，美國市場將是未來最重要的成長動能之一。透過複製台灣市場成功經驗，並結合當地消費需求調整產品與營運模式，預計第2季將再於洛杉磯重要商圈開出雙品牌門市。待營運模式成熟後，也會逐步拓展至全美主要城市。瓦城泰統集團今說明，整體餐飲市場消費趨於保守的環境下仍維持穩健表現，展現多品牌經營策略與營運體質優勢。2025年全年營業毛利31.06億元，毛利率50.89%；營業利益3.68億元；歸屬母公司稅後淨利2.89億元，每股盈餘（EPS）6.76元。董事會同時決議每股配發現金股利5.8元及股票股利1元，配發率達85.80%，現金殖利率達3.47% (以3/13收盤價計算)，持續與股東共享經營成果。瓦城集團提到，2025年獲利表現主要受到營運成本上升，以及集團持續投入全球研發中心建置與美國市場布局等策略性投資影響；相關前瞻性投資將有助於提升供應鏈效率、產品標準化能力與海外展店速度，為未來營收與獲利成長奠定長期基礎。瓦城集團指出，2025年持續鎖定全台重要百貨商場與核心商圈，布局潛力發展區域。在多品牌策略推動下，包括瓦城、時時香、1010湘、LA VERY THAI 、大心、BOBO及YABI等7個品牌持續展店，全年共開出10家新店，達成雙位數展店目標。隨著新門市效益逐步發酵，加上精準行銷與品牌經營策略帶動來客數成長，推動全年營收再創歷史新高。瓦城集團海外布局也邁出重要里程碑，全新品牌「Very Thai by 瓦城」美國首店已於今日正式試營運，進駐洛杉磯指標性商場 Westfield Century City。集團表示，美國市場將是未來最重要的成長動能之一。透過複製台灣市場成功經驗，並結合當地消費需求調整產品與營運模式，預計第2季將再於洛杉磯重要商圈開出雙品牌門市。待營運模式成熟後，集團將逐步拓展至全美主要城市。瓦城集團說明，近年持續深化數位會員經營策略，透過大數據分析與精準推播，提升顧客經營效率並強化品牌黏著度。截至2025年底，集團會員總數已突破150萬人，會員展現穩定且高度黏著的消費結構，透過會員數據與數位平台整合，集團正逐步建立以數據驅動的餐飲營運模式，持續優化顧客體驗並提升整體營運效率。集團位於中壢的全球研發中心則於2025年底正式啟用，整合5大核心功能，包含菜色研發、廚藝學院、食品安全管理、資源運籌及物流管理。在台灣市場穩定發展與海外市場同步布局之下，朝2030年全球30個品牌、500家門店的長期目標邁進。瓦城集團董事長徐承義提到，2025年是瓦城集團全球化的重要一年；透過全球研發中心建置、數位會員經營以及美國市場布局，逐步打造可全球複製的東方餐飲系統。