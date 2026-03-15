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以下為本文重點：

《K-POP獵魔女團》劇情簡介

《K-POP獵魔女團》演員介紹

《K-POP獵魔女團》歌曲介紹

《K-POP獵魔女團》獲獎紀錄

《K-POP獵魔女團》收看平台

HUNTR/X

能力特質：魯米的歌聲不只是表演，更是對抗惡魔的強大能量來源，是維持團隊「魂門」結界的關鍵。

能力特質：米拉擅長使用帶有能量的近戰武器，動作結合K-POP饒舌歌手的律動感與武術，能在短時間內對惡魔造成連續打擊。

能力特質：

佐依利用極高的身體靈活性與平衡感，在戰場上穿梭自如，每一次旋轉、跳躍都帶有破壞性的能量波。

Saja Boys

能力特質：振宇能操控影子進行攻擊，在舞台表演時，這些影子看起來像是華麗舞台特效，但在戰鬥中，會化為實體利刃或觸手，將對手拖入黑暗深淵。

能力特質：他能將音樂節奏化為實體的「暗黑利刃」，並利用舞台煙霧製造幻覺分身，讓HUNTR/X在戰鬥中難以分辨真偽。他還能勾起對手心中最深層的孤獨與恐懼，當他凝視目標時，對方會感覺被無盡的黑暗包圍，失去與夥伴的連結。

能力特質：他在跳舞或發動攻擊時產生的跺腳動作，能引發局部性地震或強大衝擊波，讓敏捷型對手難以站穩腳步，還能徒手撕裂HUNTR/X魔法屏障，甚至能在大地踩出裂痕。他的皮膚表層覆蓋著一層看不見的惡魔護甲，一般的能量攻擊對他幾乎無效。

能力特質：主要戰鬥方式是「幻境操控」，散發出一種帶有甜膩香氣的粉紅煙霧，讓進入其中的人陷入最美好的回憶，或渴望的戀情中，即使是意志堅強的獵魔者，也常在他的幻術中失去殺意。

能力特質：

他能發出極高頻率的尖銳音波，這種音波不僅能震碎玻璃，還能直接干擾HUNTR/X成員的平衡感，讓她們產生劇烈的頭痛。他還能在戰鬥中展現了操控小範圍重力的能力，讓周遭的物體瞬間變得沉重無比，或是讓自己像氣球一樣輕盈跳躍。

▲男團Saja Boys在電影中是女團HUNTR/X的對手。（圖／mama IG）

第98屆奧斯卡頒獎典禮將在台灣時間3月16日（一），上午7點於洛杉磯好萊塢杜比劇院舉辦，本屆依然有許多優秀演員與作品角逐。其中，去年最受矚目的Netflix動畫《K-POP獵魔女團》，也入圍了「最佳動畫片」，還有望打敗迪士尼巨作《動物方城市2》，最終會獎落誰家，也讓大家都非常期待。《NOWNEWS今日新聞》也為各位讀者整理了《K-POP獵魔女團》的劇情簡介、演員與歌曲介紹、獲獎紀錄、收看平台懶人包，讓大家所有資訊一次看。《K-POP獵魔女團》故事講述全球爆紅的3人女子團體「HUNTR/X」（魯米、米拉、佐依組成），在璀璨的舞台燈光背後，其實背負著傳承數代的祕密使命「獵魔人」。她們必須透過歌聲凝聚力量，維持隔離人魔兩界的結界「魂門」，並隨時出動斬除威脅歌迷的惡魔。然而，危機接踵而至，先是隊長魯米發現自己竟擁有「半人半魔」的血統，導致歌聲失效；緊接著，邪惡首領鬼魔派出惡魔男團Saja Boys透過音樂吸取靈魂。女孩們必須在身份曝光與演藝競爭的壓力下，找回信任與自我認同，用最強的安可曲拯救世界。魯米擔任隊長與主唱，她性格嚴謹、責任感極強，致力於平衡「完美的偶像形象」與「危險的獵魔任務」。米拉擔任饒舌，有強烈的個人風格，性格直爽、不拘小節，是團內的戰鬥主力。佐依擔任領舞，她代表了K-POP文化中活潑、多變的一面，在戰鬥中則以靈活的身法和華麗的舞蹈動作進行攻擊。振宇擔任隊長，擁有無可挑剔的舞技與充滿磁性的低音，真實身分是潛伏在娛樂產業的高階惡魔，利用大眾對偶像的崇拜來滋養自己的力量。Mystery Saja擔任 「神秘與視覺擔當」，特徵是半遮面的髮型或裝飾，給人一種拒人於千里之外的冷酷感。Abs Saja擔任「力量與體能擔當」，外型完美還原K-POP中常見的「野獸偶像」形象。Romance Saja擔任「門面與情感擔當」，擁有精緻柔和的五官、溫柔的眼神，以及彷彿能看透人心的笑容，是標準的「初戀系」偶像。Baby Saja擔任 「可愛與門面擔當」，擁有看起來毫無攻擊性的圓臉和明亮的大眼睛，是團體中最能激發粉絲「母愛」與「保護欲」的成員。HUNTR/X最具代表性的歌曲，此曲代表「希望」與「連結」，當3人陷入苦戰時，這首歌能發動「金光防護罩」，淨化周圍的低階影魔。當HUNTR/X進入大規模作戰或面對強敵時，這首極具侵略性的舞曲就會響起，米拉的饒舌節奏快慢可以決定攻擊的速度與力道。這首歌描寫HUNTR/X練習生時期的孤獨、對失敗的恐懼，以及最終破繭而出的決心。魯米因為惡魔的精神攻擊一度失去了「心靈的聲音」，這首歌的歌詞正是她在黑暗中重新聽見內心旋律的過程。歌曲充滿了厚重的重音與清脆的擊掌聲，每一拍都像是為了配合獵魔時的打擊動作而設計。歌詞不斷強調「這就是我們的做法（How it’s done）」，展現出3人組在面對惡魔時毫不退縮的強大氣場。表面上描寫像蘇打水一樣氣泡升騰的戀愛感，但歌詞中卻暗喻著粉絲的靈魂正在被惡魔慢慢溶解消散。當這首歌響起時，Saja Boys會發動強大的「集體幻覺」，讓台下的觀眾甚至是HUNTR/X產生錯覺，認為這5位惡魔才是唯一的救贖。隊長振宇的低音饒舌與Mystery的高頻和聲交織，形成了一種讓人既著迷又感到不安的音場。第68屆葛萊美「最佳視覺媒體歌曲」（〈Golden〉）第83屆金球獎「最佳動畫長片」、「最佳原創歌曲」（〈Golden〉）第53屆安妮獎「最佳動畫電影」、「最佳導演」、「最佳音樂」、「最佳編劇」、「最佳配音」（趙雅頓）、「最佳剪輯」、「最佳特效」、「最佳角色動畫」、「最佳角色設計」、「最佳製作設計」第31屆評論家選擇電影獎「最佳動畫長片」2025紐約影評人協會獎「最佳動畫片」韓國MAMA頒獎典禮「最佳OST」韓國AAA頒獎典禮「最佳OST」《K-POP獵魔女團》已在2025年6月上線，可透過Netflix收看。