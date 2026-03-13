我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院於今（13）日行使中選會人事同意權案的投票，曾任台聯不分區立委、與前民眾黨主席柯文哲關係密切的黃文玲，遭國民黨與民眾黨團封殺，未能通過人事案。針對投票結果，黃文玲隨即在臉書發文，強調中選會應秉持公正立場，不應淪為特定議題的打手，並表示自己會堅持法律人應有的堅持。黃文玲指出，中選會作為獨立機構，核心價值在於客觀與公正，不屬於任何政黨，更不應在政治攻防中失去主體性。她強調，如果因為她的答案是「依法辦理」，而導致立法院無法接受其人事任命，她仍會守住法律人該有的堅持與底線。她也感性地對這段期間給予支持、指教的朋友表達謝意。回顧黃文玲過去的從政背景，她曾代表台聯擔任不分區立委，與柯文哲家族交情深厚，更被柯媽何瑞英認作乾女兒。最令大家印象深刻的是2019年總統選舉連署領表登記截止時間，突然現身中選會試圖代表柯文哲領表登記，可見兩家人交情不一般。