▲ 《好餓的毛毛蟲秀》將繪本故事轉化為立體展演，引導孩子從觀看走入閱讀情境。莉莉貝莊園托嬰中心亦提出「幼兒第一次進劇場」四段式準備流程。（圖／記者陳美嘉翻攝）

紐約外百老匯親子舞台作品《好餓的毛毛蟲秀》將於4月登上高雄舞台。演出前夕，劇團率先走入育兒現場，攜手高雄在地托嬰機構「高雄市私立莉莉貝莊園托嬰中心」，於今（13）日上午在園所舉辦前導演出。此次合作為劇團此次來台巡演首家合作的托嬰中心場域，象徵國際級親子劇場正式走入幼托第一線，將藝術與閱讀向下扎根。《好餓的毛毛蟲秀》改編自艾瑞．卡爾經典繪本《好餓的毛毛蟲》。作品自1969年出版以來全球銷量逾5,500萬冊，翻譯超過60種語言。舞台版結合大型偶戲與音樂設計，將繪本故事轉化為立體展演，引導孩子從觀看走入閱讀情境。莉莉貝莊園托嬰中心表示，園所長期重視嬰幼兒閱讀習慣與親子互動培養，許多0至3歲家庭受限於作息與照顧節奏，較少參與藝文活動，此次得知該劇來台展演的消息，特別邀請劇團入園搶先預告演出，透過角色互動與故事鋪陳，讓幼兒在熟悉的學習環境中接觸專業演出，將繪本中的閱讀體驗延伸至舞台與生活場景，強化親子共讀的參與感與記憶點。同時，園方亦提出「幼兒第一次進劇場」四段式準備流程，涵蓋「預告、入場、觀演與演後」，建議家長演出前以繪本共讀或簡單說明，協助孩子建立心理準備，入場當天提前安頓生活需求與情緒狀態，觀演過程以孩子的感官與舒適為優先，演後以簡短對話引導回想與分享，讓觀演經驗成為親子交流的一部分。園長彭子芳指出，帶幼兒走進劇場的重點在於成人的理解與陪伴，而非追求孩子表現完整，當孩子在被尊重與支持的情境中接觸藝術，將逐步建立對世界的好奇與自信。園所亦透過親職社群與家庭網絡推廣演出資訊，邀請更多高雄家庭參與。《好餓的毛毛蟲秀》將於4月18日至4月19日在高雄大東藝文中心演出。配合兒童節親子藝術推廣，莉莉貝莊園即日起至4月30日同步推出「兒童節限定新生入托優惠與閱讀禮」。