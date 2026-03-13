我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄市楠梓區今（13）日下午驚傳發現未爆彈！位於宏毅二路南四巷12號一處工地，在進行土壤污染整治工程開挖作業時，工人竟意外挖出疑似未爆彈，消息一出引發關注。國軍第八軍團證實此事，並立即派遣未爆彈處理小組前往現場處理，所幸初步評估並無立即危險，未爆彈稍晚已被安全運離。據了解，該處為中油土壤污染整治工區。高雄市工務局表示，今天下午約1時30分許，施工人員在進行開挖作業時，於土層中發現疑似未爆彈物體，隨即通報相關單位並暫停施工，同時通知軍方派員到場協助處理。國軍第八軍團接獲通報後，立即派遣未爆彈處理小組趕赴現場勘查。經初步檢視後，軍方評估該未爆彈目前並無立即危險性，因此依照標準作業程序進行處置與安全移除。高雄市工務局指出，軍方人員已於下午2時48分將未爆彈自現場運離，整起事件過程順利，未造成人員傷亡。至於該枚未爆彈的來源與型式，仍有待相關單位進一步鑑定與釐清。