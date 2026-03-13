我是廣告 請繼續往下閱讀

2026高雄櫻花季近日在高雄夢時代熱鬧登場，粉嫩櫻花造景與音樂演出交織出春日氛圍。今年園區除了音樂舞台備受矚目外，場內也出現許多跨界品牌互動體驗區，其中人氣泡麵品牌「拉麵道」攜手寶可夢打造的主題互動區，更因可愛角色與日式拉麵文化結合，吸引不少民眾駐足拍照、打卡分享，成為園區討論度相當高的亮點之一。活動現場以寶可夢為核心設計互動空間，搭配櫻花季限定場景，打造出充滿日系氛圍的體驗區。民眾走進園區便能看到熟悉的寶可夢現身櫻花樹下，不少親子家庭與年輕族群紛紛拿起手機合影留念，也有寶可夢粉絲特地前來「朝聖」，讓整個區域始終保持滿滿人氣。除了拍照打卡，現場也結合品牌體驗活動，民眾在參與互動後，還有機會獲得寶可夢正版限定好禮。許多遊客排隊參與體驗，有人笑說：「本來是來看表演，結果先被寶可夢吸引過來」，也有人打趣表示「邊吃拉麵邊看到寶可夢真的太有感覺了」，現場氣氛相當熱絡。作為長年深受台灣消費者喜愛的日式泡麵品牌，「拉麵道」以濃郁湯頭與日式風味聞名，這次透過與寶可夢的跨界合作，將拉麵文化與人氣IP結合，也讓不少民眾在櫻花季活動中留下不同的體驗記憶。品牌表示，希望透過這樣的趣味互動方式，讓更多人能在輕鬆歡樂的氛圍中認識拉麵道的日式拉麵魅力。今年高雄櫻花季舞台陣容同樣星光熠熠，其中韓流代表性天團 SUPER JUNIOR-D&E 來台演出更吸引大批粉絲湧入高雄夢時代。隨著夜晚音樂響起，舞台前後人潮不斷，園區內各式主題活動也同步帶動整體熱度。不少民眾笑說，今年的高雄櫻花季不只是音樂盛會，更像是一場結合娛樂、品牌與角色文化的春日嘉年華，「舞台上有Super Junior，櫻花樹下還有寶可夢」，讓整個活動從白天到夜晚都充滿話題，也為高雄春季大型活動再添一筆熱鬧景象。