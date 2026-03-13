我是廣告 請繼續往下閱讀

近期受到中東局勢影響，市場關注航運動向。長榮、榮運今（13）日傍晚開重訊記者會說明，貨櫃承租事宜。長榮財務部主管莫政平表示，子公司將向立盛企業，斥資4730萬美元承租（約15億台幣），2萬5000只貨櫃，租約7年。莫政平指出，代子公司長榮亞洲公司說明，因為營運需求擬向關係人立盛企業（Gaining Enterprise S.A.）承租2萬5000只貨櫃，租賃期間7年，預估租約金額4730萬4500元整，經過長榮亞洲董事會決議通過。長榮國際儲運表示，長榮海運（亞洲）Evergreen Marine (Asia) Pte. Ltd. 因營運需要，有意向長榮國際儲運子公司立盛企業承租貨櫃，經整體評估後，立盛企業董事會決議通過出租貨櫃予該公司，以獲取櫃租收入。榮運去年9月、11月分別發布重訊，代子公司「立盛企業」公告購買新造貨櫃25,000只貨櫃，分別為6992.5萬美元以及6,800萬元。去年12月底也曾開重訊記者會說明，將向立盛承租2.5萬只貨櫃、租金4856.4萬元。