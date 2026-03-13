我是廣告 請繼續往下閱讀

▲3月1日曹祐齊驚喜現身《台北主場・奔龍而上》燈組與民眾合影。（圖／味全龍提供）

2026台北燈節在台北西門町與花博園區熱鬧展開，城市夜晚被燈光點亮，吸引大量民眾前往感受節慶氛圍，頂新和德文教基金會攜手味全龍打造主題燈組，將棒球精神融入城市燈節場景，讓民眾在璀璨燈海之中感受球場般的熱血與能量，即日起到3月15日，每天17時至22時在台北市中華路一段與秀山街口B4展區亮燈。3月1日晚間燈區舉辦現場互動活動，吸引不少民眾駐足參與，味全龍球星曹祐齊驚喜現身與球迷互動，現場氣氛熱烈；3月14日18時至19時，Dragon Beauties小龍女成員馬妹也將現身與民眾近距離互動，只要在現場加入味全龍LINE官方帳號並出示手機畫面，即可獲得限定小禮，讓球迷與遊客在賞燈之餘，也能留下難忘的互動回憶。除了可以跟啦啦隊美女互動，活動現場還有機會獲得限量小禮，民眾到場有機會領到「德克士招牌明星餐點折價優惠券」或「貝納頌輕負擔機能黑咖啡」，現場掃描專屬QR Code加入兩家企業的官方LINE，新會員還可獲得「免費雞塊優惠券」、「買一送一優惠券」與「味全美好食光官網限時優惠折扣」。除了燈節互動活動外，成美文化園也推出串聯城市旅遊的入園優惠，民眾在3月底前出示與奔龍而上燈組的合照，上傳社群並標記成美文化園，即可享有150元優惠入園，讓賞燈之旅也能延伸至彰化，感受不同城市風景的魅力，在熱鬧的燈海中感受棒球精神與城市活力。