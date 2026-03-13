我是廣告 請繼續往下閱讀

中國近期掀起「養龍蝦」熱潮，病毒式的AI助理工具OpenClaw讓許多網友搶著使用，AI能自動調用工具、執行任務，但也傳出誤刪郵件等資安問題，遭中國官方盯上。對此，醫師蔡依橙表示，這些可以自動化的小龍蝦，哪天被中國的敵國駭入，集體攻擊中國的各種情報跟基礎設施，感覺就很精彩。OpenClaw是全天候在執行的AI助理工具，能藉助大模型調用多個AI工具，在電腦上執行任務。「龍蝦」能自動收發郵件，也有人拿來用作自動交易功能。不過，中國國家互聯網應急中心指出，由於OpenClaw默認的安全配置極為脆弱，攻擊者一旦發現突破口，便能輕易獲取系統的完全控制權。提示稱，由於OpenClaw的不當安裝和使用，已經出現一些嚴重安全風險，包括網路攻擊者透過在網頁中構造隱藏的惡意指令誘導OpenClaw讀取該網頁，可能導致用戶產品金鑰洩露。對此，中國國家互聯網應急中心建議相關單位和個人用戶在部署和應用OpenClaw時採取安全措施，包括限制OpenClaw權限過高問題。蔡依橙透過臉書粉專「蔡依橙的閱讀筆記」發文表示，以前中國設備的資安差，都覺得是中共能監控世界的工具，伊朗的事情之後，才發現其實這些中國爛資安，也可以是美國以色列監控一切的工具，這些可以自動化的小龍蝦，哪天被中國的敵國駭入（可能是俄國、美國、印度......），集體攻擊中國的各種情報跟基礎設施，感覺就很精彩。蔡依橙指出，中國人很習慣各種使用條款都全部接受，各種權限都全給，這樣比較方便。自然也很方便境外勢力利用，另外有兩個觀察點，一個是這則新聞是旺報的，工商時報也轉，顯示這比較接近中國官方現在的態度。蔡依橙也提到，「360集團創始人周鴻禕、前魅族CMO李楠等也紛紛在微博發文稱，普通人不要跟風現在的各種養龍蝦活動，可能刪除本地電腦的資料，也可能一瞬間把普通人的帳號密碼弄走」；讓他不禁吐槽，360創始人勸你要注意資安，連360創始人都擔心的資安，那真的很糟糕。